أصيب 25 شخصا من ركاب حافلة انقلبت بمنطقة تامدة في ولاية تيارت وهي في طريقها إلى مدينة معسكر، السبت، إثر انحرافها لظروف فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في شأنها.
وقال مسئول خلية الاعلام لدى الحماية المدنية، النقيب رابح بخاري، أن الحادث الذي وقع على الساعة الـ 8 و45 د تسبب في تعرض الركاب - تتراوح أعمارهم بين عامين و80 سنة - إلى جروح طفيفة، وقد تم إجلاؤهم إلى مستشفى عاصمة الولاية للتكفل بهم.
هذا وقد شارك في عملية اجلاء المصابين 40 عونا و3 شاحنات و8 سيارات اسعاف من وحدات الحماية المدنية لتيارت، الرحوية ووادي ليلي.
يشار أن حادث مرور آخر سجلته مدينة فرندة، ليلة الجمعة إلى السبت، حيث توفي سائق شاحنة مليئة بالرمل بعد ارتطامه بحائط عمارة، تضرر جزئيا لكن دون تسجيل ضحايا.
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إصابة 25 راكبا في انحراف حافلة بتيارت
سليمان بودالية
أصيب 25 شخصا من ركاب حافلة انقلبت بمنطقة تامدة في ولاية تيارت وهي في طريقها إلى مدينة معسكر، السبت، إثر انحرافها لظروف فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في شأنها.
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وقال مسئول خلية الاعلام لدى الحماية المدنية، النقيب رابح بخاري، أن الحادث الذي وقع على الساعة الـ 8 و45 د تسبب في تعرض الركاب - تتراوح أعمارهم بين عامين و80 سنة - إلى جروح طفيفة، وقد تم إجلاؤهم إلى مستشفى عاصمة الولاية للتكفل بهم.
هذا وقد شارك في عملية اجلاء المصابين 40 عونا و3 شاحنات و8 سيارات اسعاف من وحدات الحماية المدنية لتيارت، الرحوية ووادي ليلي.
يشار أن حادث مرور آخر سجلته مدينة فرندة، ليلة الجمعة إلى السبت، حيث توفي سائق شاحنة مليئة بالرمل بعد ارتطامه بحائط عمارة، تضرر جزئيا لكن دون تسجيل ضحايا.