التنظيمات الطلابية ترفض الإضراب في 14 جانفي

أكد ممثلو التنظيمات الطلابية أنهم غير معنيين بإضراب ثلاثية الجامعة في 14 جانفي المقبل، وأن كل مشاكل الطلبة البيداغوجية والاجتماعية ستدرس في اجتماعهم الدوري مع وزير التعليم العالي.

وأوضح ممثل التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني حمزة راجعي للشروق، السبت، على هامش لقائهم مع الوزير حجار، أن الإضراب لا يلزمهم وأنهم كتنظيم طلابي ليست لهم أي مشاكل في الحوار مع الوزارة الوصية، ولم يخف المتحدث وجود مشاكل في الجامعة سيسعون لحلها بطرق سلمية.

ومن جهته، الأمين العام لاتحاد الطلبة الجزائريين بوضياف عبد اللطيف أكد أن المشاكل الموجودة في الجامعة لا تصل لمستوى الإضراب وبخصوص الاختلاف بين التنظيمات الطلابية التي وصلت حد الصراعات قال "نختلف لكن هدفنا واحد هو خدمة الطالب".