انتخب من تبقى من قادة حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح رئيساً جديداً للحزب خلفاً لصالح في اجتماع عقدوه، الأحد، في العاصمة صنعاء بإشراف غير مباشر من الحوثيين، وفقاً لقيادات من الحزب.
وانتخب المشاركون في اجتماع الحزب "صادق أبو راس" رئيساً لحزب المؤتمر وسط انتقادات واسعة من قبل بقية قيادات الحزب الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي انتخب في وقت سابق رئيساً للحزب من قبل الجناح الموالي له المتواجد في العاصمة السعودية الرياض.
ولاقت تلك الخطوة انتقادات ورفض واضحين وصلت إلى حد اتهام القيادات المتواجدة في صنعاء بالخيانة من قبل بقية قيادات الحزب المشتتة ما بين القاهرة وأبو ظبي ومسقط وعمّان بمن فيهم أبناء الرئيس الراحل صالح المتواجدون في العاصمة الإماراتية.
وعبّر الحزب بعد اجتماعه في أحد فنادق صنعاء في بيان، عن رفضه لما أسماه العدوان (إشارة للتحالف العربي) الذي تقوده السعودية.
وطالب البيان، بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحزب، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء، وتسهيل سفر بقية أقارب صالح إلى خارج البلاد.
ولم يتطرق البيان إلى مسألة استمرار الحزب في الشراكة مع الحوثيين من عدمه.
وأبو راس، يعتبر من القيادات البارزة في حزب المؤتمر، وكان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، واتسم موقفه بالغموض خلال مواجهات صنعاء التي انتهت بمقتل صالح على يد الحوثيين.
ويعتبر هذا هو الاجتماع الأول، لحزب المؤتمر، منذ مقتل رئيسه (صالح)، مطلع الشهر الماضي.
وحضرت قيادات بارزة في الحزب، بينها، قاسم لبوزة الذي كان نائباً لرئيس المجلس السياسي (المشكل من الحوثيين وحزب المؤتمر بمثابة رئاسة جمهورية)، ويحيى الراعي الأمين العام المساعد للحزب، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس النواب (البرلمان).
كما حضره، هشام شرف الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها دولياً والمشكلة من الحوثيين وحزب المؤتمر)، وحسين حازب، وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، بالإضافة إلى قيادات أخرى.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يشهد فيه الحزب انقسامات كبيرة، منذ اجتياح الحوثيين لصنعاء في سبتمبر 2014.
وبدأت تلك الانقسامات، بعد إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي نفسه رئيساً للحزب، بدلاً عن الرئيس صالح، وانضمام عدد من القيادات إلى جناحه، من بينهم رئيس الحكومة أحمد بن دغر.
لكن الجناح الموالي لصالح كان هو الأكثر تأثيراً حتى مقتل الأخير.
وتأسس "المؤتمر" في 1982، أي بعد أربع سنوات من تقلد صالح الحكم، ومنذ ذلك الحين حتى مقتل الأخير كان الحزب الأقوى تأثيراً في المشهد السياسي، لكنه يشهد في الفترة الحالية تشظياً كبيراً.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1الأسباب الخفية للقاء أردوغان وماكرون
2ماذا تعرف عن قوة "السيف الأجرب" التي اعتقلت الأمراء السعوديين؟
3ما حقيقة قبول مصر لقرار ترامب حول القدس؟
4إيران أفعى دخلت البيت العربي.. والإصلاحات في السعودية مباركة وكان ضروريا اتخاذها
5طائرات مسيرة تهاجم قاعدة حميميم الروسية غرب سوريا
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
إسلام التعايش لا إسلام داعش
صالح عوض
أمريكا تغير شروط اللعبة في عالمنا الاسلامي
عمار يزلي
راني زعفاااان!
جمال لعلامي
منتخبو "الدبزة والدماغ"!
محمد حمادي
"أبغض الحلال" دمّرنا!
حبيب راشدين
بين جيل "طاب جنانو" وآخر لم يخرج شطأه
جمال لعلامي
"تشيبا" وليس رشوة!
حسين لقرع
عن المساواة بين العربية والأمازيغية
سليم قلالة
الضرب على الرأس.. وصناعة اليأس!
معلومي ياسين
حان وقت الحساب
الفيديو
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
وسط انقسامات كبيرة
اليمن: حزب المؤتمر ينتخب رئيساً جديداً خلفاً لصالح
وكالات - الشروق أونلاين
انتخب من تبقى من قادة حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح رئيساً جديداً للحزب خلفاً لصالح في اجتماع عقدوه، الأحد، في العاصمة صنعاء بإشراف غير مباشر من الحوثيين، وفقاً لقيادات من الحزب.
تغطيات ذات صلة
شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
اليمن: حزب المؤتمر ينتخب رئيساً جديداً خلفاً لصالح
قوات النظام السوري تتقدم في محافظة إدلب
ماذا تعرف عن قوة "السيف الأجرب" التي اعتقلت الأمراء السعوديين؟
طائرات مسيرة تهاجم قاعدة حميميم الروسية غرب سوريا
وانتخب المشاركون في اجتماع الحزب "صادق أبو راس" رئيساً لحزب المؤتمر وسط انتقادات واسعة من قبل بقية قيادات الحزب الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي انتخب في وقت سابق رئيساً للحزب من قبل الجناح الموالي له المتواجد في العاصمة السعودية الرياض.
ولاقت تلك الخطوة انتقادات ورفض واضحين وصلت إلى حد اتهام القيادات المتواجدة في صنعاء بالخيانة من قبل بقية قيادات الحزب المشتتة ما بين القاهرة وأبو ظبي ومسقط وعمّان بمن فيهم أبناء الرئيس الراحل صالح المتواجدون في العاصمة الإماراتية.
وعبّر الحزب بعد اجتماعه في أحد فنادق صنعاء في بيان، عن رفضه لما أسماه العدوان (إشارة للتحالف العربي) الذي تقوده السعودية.
وطالب البيان، بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحزب، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء، وتسهيل سفر بقية أقارب صالح إلى خارج البلاد.
ولم يتطرق البيان إلى مسألة استمرار الحزب في الشراكة مع الحوثيين من عدمه.
وأبو راس، يعتبر من القيادات البارزة في حزب المؤتمر، وكان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، واتسم موقفه بالغموض خلال مواجهات صنعاء التي انتهت بمقتل صالح على يد الحوثيين.
ويعتبر هذا هو الاجتماع الأول، لحزب المؤتمر، منذ مقتل رئيسه (صالح)، مطلع الشهر الماضي.
وحضرت قيادات بارزة في الحزب، بينها، قاسم لبوزة الذي كان نائباً لرئيس المجلس السياسي (المشكل من الحوثيين وحزب المؤتمر بمثابة رئاسة جمهورية)، ويحيى الراعي الأمين العام المساعد للحزب، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس النواب (البرلمان).
كما حضره، هشام شرف الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها دولياً والمشكلة من الحوثيين وحزب المؤتمر)، وحسين حازب، وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، بالإضافة إلى قيادات أخرى.
ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يشهد فيه الحزب انقسامات كبيرة، منذ اجتياح الحوثيين لصنعاء في سبتمبر 2014.
وبدأت تلك الانقسامات، بعد إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي نفسه رئيساً للحزب، بدلاً عن الرئيس صالح، وانضمام عدد من القيادات إلى جناحه، من بينهم رئيس الحكومة أحمد بن دغر.
لكن الجناح الموالي لصالح كان هو الأكثر تأثيراً حتى مقتل الأخير.
وتأسس "المؤتمر" في 1982، أي بعد أربع سنوات من تقلد صالح الحكم، ومنذ ذلك الحين حتى مقتل الأخير كان الحزب الأقوى تأثيراً في المشهد السياسي، لكنه يشهد في الفترة الحالية تشظياً كبيراً.