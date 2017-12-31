في بيان على تويتر شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية

أعلن رئيس الحكومة المصرية الأسبق الفريق أحمد شفيق، الأحد، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

وقال شفيق في بيان نشره على صفحته الشخصية في موقع تويتر: "لقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018".

وكان شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية، قد خسر انتخابات 2012 أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي عزله الجيش في العام التالي في انقلاب 3 جويلية 2013.

وعقب انتخابات 2012 غادر شفيق إلى الإمارات حتى عاد في ديسمبر الماضي بعد نحو خمس سنوات من الغياب.

وكان شفيق أعلن من الإمارات في نهاية نوفمبر الماضي، عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة التي ستجري خلال مارس أو أفريل المقبلين.

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