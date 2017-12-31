اعتديا عليه في الشارع.. سحباه إلى المنزل وادعيا أنه لص مسبوقان يقتلان كهلا بإلقائه للكلاب في وهران

فكّت مؤخّرا، مصالح أمن دائرة أرزيو بوهران، لغز جريمة قتل تعرّض لها شخص يبلغ من العمر 49 سنة، حيث كشفت التحقيقات المعمّقة أنّه تعرّض للقتل من قبل شابين في حالة سكر قبل يومين، ثمّ التبليغ بأنّه سارق تسلّل إلى بيت أحدهما.

جريمة غريبة شهدتها بلدية أرزيو ليلة الجمعة إلى السبت، حيث لقي كهل يبلغ من العمر 49 سنة مصرعه في ظروف مشكوك فيها، إذ أبلغ شخص عن وجود رجل مصاب داخل فناء مسكنه بعد ما تعرّض الضحيّة حسبه للنهش من قبل كلبين مدرّبين، متّهما إيّاه بأنّه تسلّل إلى منزله بغية السرقة، فكان مصيره الهجوم من قبل الكلبين، إلاّ أنّ التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن أثبتت غير ذلك، حيث أفادت مصالح خلية الاتصال بالأمن الولائي الأحد، إلى أنّ الضحيّة تعرّض لهجوم من قبل شابين 24 و29 سنة وهما من معتادي الإجرام، في الطريق العام بعد ما كانا في حالة سكر ليلا، حيث انهالا عليه بالضرب المبرح، مسببين له جروحا خطيرة، ولإخفاء جريمتهما البشعة قاما بسحب الضحيّة إلى داخل فناء مسكن أحد الشابين، أين تم تحريض كلبين مدرّبين عليه من نوع "كورسو" قاما بنهش جسمه وتسبّبا في وفاته بعد نقله لمستشفى إيسطو عقب إبلاغ مصالح الشرطة.

وبناء على هذه المعطيات، فقد تمّ إحالة المتّهمين على العدالة وإيداعهما الحبس المؤقّت بتهمة القتل العمدي.