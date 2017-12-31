تحت شعار "أنا جزائري وبأمازيغيتي أفتخر"

البويرة تحتضن الطبعة الثانية للإملاء باللغة الأمازيغية

date 2018/01/07 views 299 comments 1
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icon-writer فاطمة عكوش

ينظم ديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة بالتنسيق مع الرابطات الولائية للشباب وغرفة الصناعات التقليدية والحرف ومؤسسات الشباب والجمعيات المحلية ابتداء من يوم 12 إلى غاية 15 جانفي الجاري المصادف للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة يناير 2968 فعاليات الطبعة الثانية للأولمبياد الولائي للإملاء باللغة الأمازيغية تحت شعار "أنا جزائري وبأمازيغيتي أفتخر" .

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وحسب المنظمين فإن الهدف من التظاهرة التي تنظم بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة، إبراز واكتشاف المواهب في الإملاء باللغة الأمازيغية وإبراز العادات والتقاليد المرتبطة بالاحتفالية وتعريف الجيل الصاعد بالثقافة  الأصيلة وباللغة الأمازيغية من أجل المحافظة عليها والاستمرار مع الأجيال القادمة، بالإضافة إلى إبراز الموروث الثقافي المرتبط بطقوس وعادات يناير بمنطقة البويرة مع التركيز على جانبه التقليدي والتاريخي.

ومن جهة أخرى تم تسطير برامج عديدة ومتنوعة عبر كل بلديات البويرة بالتنسيق مع المحيط والحركة الجمعوية فبغرف الصناعات التقليدية والحرف بالبويرة، سور الغزلان والأخضرية يتم تنظيم من 9 إلى غاية 13 جانفي معرض للصناعات التقليدية، كما يتم تنظيم بمركز الترفيه العلمي اوكيل اعمر بالأخضرية معرض للألبسة التقليدية ومسابقة أحسن طبق كسكس، وبدار الشباب ببلدية بشلول تنظم جمعية إعلام وتنشيط الشباب اسيرم بشلول معرضا للتراث وللكتاب الأمازيغي، أما بالقاعة المتعددة النشاطات بآيت لعزيز تنظم جمعية ترقية الطفولة والشباب بآيت لعزيز وجمعية نشاطات مؤسسات الشباب اسيرم وجمعية البيئة كنزة آيت لعزيز معرض للألبسة التقليدية، الأواني الفخارية ومسابقة في الأكلات التقليدية، بالإضافة إلى مسابقة فكرية حول يناير، كما تم تسطير برنامج هام بكل من أهل القصر وامشدالة. 

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