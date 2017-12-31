تحت شعار "شتاء دون حوادث" نفطال تطلق قافلة تحسيسية لفائدة المتمدرسين

حطت، الأحد، القافلة التحسيسية الوطنية التي أطلقتها المؤسسة الوطنية لنقل وتوزيع الوقود "نفطال" رحالها بولاية تيارت، لتوعية الأطفال المتمدرسين بسبل التعامل الحسن والصحيح مع قارورات غاز البوتان في شكل دروس تربوية .

الحملة التي انطلقت الشهر المنصرم تحت شعار "شتاء دون حوادث"، أعطت إشارة انطلاقتها بولاية تيارت من ثانوية عداوي الحبيب ببلدية مدريسة من خلال تقديم درس تربوي حول كيفية نقل القارورة وطرق التعامل معها على أن تشمل مدارس أخرى خلال هذا الأسبوع.

وأكد البيان الذي تلقت الشروق أونلاين نسخة منه أن القافلة التحسيسية انطلقت تحت إشراف مديرية الطاقة والمناجم وبالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية ومديرية التربية، وتندرج ضمن إستراتيجية المؤسسة الخاصة بإنجاح الحملة الشتوية خلال الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر ومارس.

هذا وتمتد العملية من السابع جانفي الجاري إلى غاية الـ 11 من نفس الشهر وتشمل البلديات المعروفة بكثرة استهلاكها لمادة الغاز أو البلديات التي سجلت بها حالات لانفجار قارورات الغاز، كما ستنشط حملتها ببلديات تيسمسيلت أيام 9 و 10 بعديد المؤسسات التربوية لنفس الغرض على أن تختم ببلدية افلوا يوم الخميس القادم.