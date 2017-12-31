نيران ودخان غريب ينبعثان من أرض رعوية في بلدية سيدي العجال، وسكان المنطقة يحاولون إطفاءها رفقة أعوان الحماية المدنية من دون جدوى.. هي ظاهرة غريبة شهدتها منطقة بلغيثار الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من بلدية سيدي العجال بالجلفة منذ عشرين يوما.
فور سماعنا بخبر هذه الظاهرة الغريبة، تنقلت الشروق إلى منطقة بلغيثار الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من بلدية سيدي العجال رفقة أحد سكان المنطقة الذي دلنا على مكان تواجد هذه الظاهرة، وبعد وصولنا هناك لاحظنا الكثير من الحفر المتجاورة، بعضها ينبعث منه دخان كثيف جدا لا يتوقف، وعندما تقترب من الدخان تشعر بحرارة عالية جدا في مشهد مرعب لم يجد له سكان المنطقة أي تفسير، ويقول أحد سكان المنطقة للشروق إن أحد الرعاة اكتشف هذه المنطقة ولاحظ تصاعد الدخان من المنطقة، وعندما اقترب منها تفاجأ بوجود جمر شديد الاحمرار داخل تلك الحفر، إذا وضع فوقه الحطب أو أي شيء آخر يحترق بسرعة.
نيران عصيّة على المياه؟!
حاول الكثير من سكان المنطقة المجاورين لهذا الموقع، إطفاء النيران لكن من دون جدوى رغم تدخل مصالح الحماية المدنية التي قامت بسكب كميات كبيرة من المياه التي ابتلعتها تلك الحفر سرعان ما عادت تشتعل وتبعث بالدخان الغريب الذي له رائحة مميزة تختلف كثيرا عن روائح النيران الأخرى حسب ما أكده سكان المنطقة، وفي ذات السياق، قال أحد السكان العارفين بالمنطقة إن هذا المكان كان عبارة عن واد وتتجمع به مياه الأمطار قبل سنوات ويستحيل حتى المرور بجانبها لكن جف الوادي منذ سنوات، ولم يجد سكان المنطقة أي تفسير لهذه الظاهرة الغريبة التي حيرت كل من قصد المكان فالبعض يرجح وجود غاز بالمنطقة في حين راح البعض يقول إنها اشتعال لبقايا الحشائش التي كانت بالمنطقة لكن البعض الآخر يستبعد هذه الفرضية لاستمرار الظاهرة منذ عشرين يوما ولم يتوقف خلالها انبعاث الدخان ولا النيران، في الوقت الذي يقول آخرون إن الظاهرة تمهد لانفجار بركان بالمنطقة أو حمام معدني لكنها تبقى فرضيات فقط إلى حين وصول مختصين في علوم الجيولوجيا لدراسة هذه الظاهرة التي أرعبت الكثير من السكان حيث تحولت الظاهرة إلى حديث العام والخاص ببلدية سيدي العجال وحتى في أرجاء ولاية الجلفة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1ثلوج مرتقبة بـ8 ولايات
2فحص سجلات الوفيات لفك لغز اختفاء مواليد غير شرعيين ببلعباس
3إصابة 25 راكبا في انحراف حافلة بتيارت
4مطالب بترقية تقرت إلى ولاية منفصلة عن ورقلة
5مكاتب إدارية تتحوَّل إلى شقق فخمة وسط مجمَّعات عدل بوهران؟!
Français English
الرأي
محمد بوالروايح
إسلام التعايش لا إسلام داعش
صالح عوض
أمريكا تغير شروط اللعبة في عالمنا الاسلامي
عمار يزلي
راني زعفاااان!
جمال لعلامي
منتخبو "الدبزة والدماغ"!
محمد حمادي
"أبغض الحلال" دمّرنا!
حبيب راشدين
بين جيل "طاب جنانو" وآخر لم يخرج شطأه
جمال لعلامي
"تشيبا" وليس رشوة!
حسين لقرع
عن المساواة بين العربية والأمازيغية
سليم قلالة
الضرب على الرأس.. وصناعة اليأس!
معلومي ياسين
حان وقت الحساب
الفيديو
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
الظاهرة مستمرة منذ 20 يوما ومحاولات الإطفاء باءت بالفشل
نيران ودخان ينبعثان من جوف الأرض ويرعبان المواطنين في الجلفة
نورين عمارة
نيران ودخان غريب ينبعثان من أرض رعوية في بلدية سيدي العجال، وسكان المنطقة يحاولون إطفاءها رفقة أعوان الحماية المدنية من دون جدوى.. هي ظاهرة غريبة شهدتها منطقة بلغيثار الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من بلدية سيدي العجال بالجلفة منذ عشرين يوما.
تغطيات ذات صلة
نيران ودخان ينبعثان من جوف الأرض ويرعبان المواطنين في الجلفة
جمركي يتواطأ في تهريب مهلوسات "السيبتاكس" عبر المطار!
نفطال تطلق قافلة تحسيسية لفائدة المتمدرسين
إدانة محاميتين سلبتا ضحاياهما 11 مليارا بعنابة
البويرة تحتضن الطبعة الثانية للإملاء باللغة الأمازيغية
فور سماعنا بخبر هذه الظاهرة الغريبة، تنقلت الشروق إلى منطقة بلغيثار الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات من بلدية سيدي العجال رفقة أحد سكان المنطقة الذي دلنا على مكان تواجد هذه الظاهرة، وبعد وصولنا هناك لاحظنا الكثير من الحفر المتجاورة، بعضها ينبعث منه دخان كثيف جدا لا يتوقف، وعندما تقترب من الدخان تشعر بحرارة عالية جدا في مشهد مرعب لم يجد له سكان المنطقة أي تفسير، ويقول أحد سكان المنطقة للشروق إن أحد الرعاة اكتشف هذه المنطقة ولاحظ تصاعد الدخان من المنطقة، وعندما اقترب منها تفاجأ بوجود جمر شديد الاحمرار داخل تلك الحفر، إذا وضع فوقه الحطب أو أي شيء آخر يحترق بسرعة.
نيران عصيّة على المياه؟!
حاول الكثير من سكان المنطقة المجاورين لهذا الموقع، إطفاء النيران لكن من دون جدوى رغم تدخل مصالح الحماية المدنية التي قامت بسكب كميات كبيرة من المياه التي ابتلعتها تلك الحفر سرعان ما عادت تشتعل وتبعث بالدخان الغريب الذي له رائحة مميزة تختلف كثيرا عن روائح النيران الأخرى حسب ما أكده سكان المنطقة، وفي ذات السياق، قال أحد السكان العارفين بالمنطقة إن هذا المكان كان عبارة عن واد وتتجمع به مياه الأمطار قبل سنوات ويستحيل حتى المرور بجانبها لكن جف الوادي منذ سنوات، ولم يجد سكان المنطقة أي تفسير لهذه الظاهرة الغريبة التي حيرت كل من قصد المكان فالبعض يرجح وجود غاز بالمنطقة في حين راح البعض يقول إنها اشتعال لبقايا الحشائش التي كانت بالمنطقة لكن البعض الآخر يستبعد هذه الفرضية لاستمرار الظاهرة منذ عشرين يوما ولم يتوقف خلالها انبعاث الدخان ولا النيران، في الوقت الذي يقول آخرون إن الظاهرة تمهد لانفجار بركان بالمنطقة أو حمام معدني لكنها تبقى فرضيات فقط إلى حين وصول مختصين في علوم الجيولوجيا لدراسة هذه الظاهرة التي أرعبت الكثير من السكان حيث تحولت الظاهرة إلى حديث العام والخاص ببلدية سيدي العجال وحتى في أرجاء ولاية الجلفة.