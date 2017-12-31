حددت وزارة الثقافة تاريخ الفاتح مارس القادم كآخر أجل لاستقبال ترشيحات الكتاب والمبدعين الراغبين في المشاركة في الطبعة الجديدة لجائزة علي معاشي والمخصصة للكتاب والمبدعين الشباب، حيث أوضح بيان وزارة الثقافة أنه على المبدعين الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة تقديم ملفاتهم في أظرفة مغلقة إلى وزارة الثقافة، أو مديريات الثقافة ودور الثقافة بالولايات محل إقامتهم قبل تاريخ الفاتح مارس القادم.
وسيتم مكافأة أحسن الأعمال في الشعر والرواية والكتابة المسرحية في الجانب الأدبي والأعمال الموسيقية والفنون الغنائية الرقص والسينما وكذا الفنون التشكيلية، وقد خصصت الوزارة مبلغ 500 ألف دينار للفائز الأول و 300 ألف دينار للمرتبة الثانية، فيما يستفيد الفائز بالمرتبة الثالثة من مبلغ 100 ألف دينار.
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الفاتح مارس آخر أجل لاستلام ترشيحات جائزة علي معاشي
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
حددت وزارة الثقافة تاريخ الفاتح مارس القادم كآخر أجل لاستقبال ترشيحات الكتاب والمبدعين الراغبين في المشاركة في الطبعة الجديدة لجائزة علي معاشي والمخصصة للكتاب والمبدعين الشباب، حيث أوضح بيان وزارة الثقافة أنه على المبدعين الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة تقديم ملفاتهم في أظرفة مغلقة إلى وزارة الثقافة، أو مديريات الثقافة ودور الثقافة بالولايات محل إقامتهم قبل تاريخ الفاتح مارس القادم.
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وسيتم مكافأة أحسن الأعمال في الشعر والرواية والكتابة المسرحية في الجانب الأدبي والأعمال الموسيقية والفنون الغنائية الرقص والسينما وكذا الفنون التشكيلية، وقد خصصت الوزارة مبلغ 500 ألف دينار للفائز الأول و 300 ألف دينار للمرتبة الثانية، فيما يستفيد الفائز بالمرتبة الثالثة من مبلغ 100 ألف دينار.