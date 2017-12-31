آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
-
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
-
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
-
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
-
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
في إطار التعاون بين بحريتي البلدين
سفن حربية صينية ترسو بالعاصمة
رست، الأحد، بميناء الجزائر ثلاث سفن حربية صينية في توقف يدوم خمسة أيام في إطار التعاون العسكري بين بحريتي البلدين.
ووفق بيان لوزارة الدفاع "في إطار التعاون العسكري بين الجيش الوطني الشعبي و جيش التحرير الشعبي الصيني، رست اليوم 07 جانفي 2018 بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية في توقف يدوم خمسة أيام".
وأضاف أن "مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الصينية تتكون من ثلاث (03) سفن وهي: المدمرة قاذفة الصواريخ " HAIKU N°171" و الفرقاطة قاذفة الصواريخ "YUEYANG F-575" و سفينة ناقلة بترول للإسناد "QINGHAIHU N°885".
ووفق المصدر ذاته " يهدف هذا التوقف، الذي يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين جيشي البلدين، إلى توطيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين قواتنا البحرية و القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني".
وسيم - الجزائر2018/01/07 على 21:221
مرحبا باخوتنا الصينيين