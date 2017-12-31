في إطار التعاون بين بحريتي البلدين سفن حربية صينية ترسو بالعاصمة

رست، الأحد، بميناء الجزائر ثلاث سفن حربية صينية في توقف يدوم خمسة أيام في إطار التعاون العسكري بين بحريتي البلدين.

ووفق بيان لوزارة الدفاع "في إطار التعاون العسكري بين الجيش الوطني الشعبي و جيش التحرير الشعبي الصيني، رست اليوم 07 جانفي 2018 بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية في توقف يدوم خمسة أيام".

وأضاف أن "مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الصينية تتكون من ثلاث (03) سفن وهي: المدمرة قاذفة الصواريخ " HAIKU N°171" و الفرقاطة قاذفة الصواريخ "YUEYANG F-575" و سفينة ناقلة بترول للإسناد "QINGHAIHU N°885".

ووفق المصدر ذاته " يهدف هذا التوقف، الذي يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين جيشي البلدين، إلى توطيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين قواتنا البحرية و القوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني".