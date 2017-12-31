قالت إن المسلسل من 30 حلقة.. عزة بن عودة لـ "الشروق": حمدي بناني ممثلا لأول مرة إلى جانب بن زراري في "مرجانة"

كشفت عزة بن عودة مديرة الإنتاج بشركة "الإنسانية العالمية" للإنتاج السينمائي والسمعي البصري، أنّ المخرج الأردني سالم الكردي يتواجد حاليا بوهران لاختيار مواقع تصوير مسلسل "مرجانة" الذي يسجل لأول مرّة مشاركة الفنان حمدي بناني وعديد الممثلين يتقدمهم حسان بن زراري.

وقالت بن عودة في تصريح لـ"الشروق" إنّ المخرج سالم الكردي يقوم حاليا بزيارة إلى الجزائر وتحديدا يتواجد بوهران لمعاينة أماكن تصوير المسلسل الدرامي التاريخي "مرجانة" وللإطلاع على السيناريو حتى يتسنى له التعديل والقيام بالمعالجة الدرامية، وأضافت المتحدثة أنّ فكرة السيناريو لمحمد حويدق، بينما تشارك هي والأستاذ محمد بوقابس في كتابته، وأشارت بن عودة في السياق أنّ المسلسل درامي يحمل عدة أبعاد نفسية وتاريخية وحضرية واجتماعية، كما يهدف إلى إيصال رسائل عن القيم النبيلة وحيائها والدفاع عنها من خلال قصة شابة تدعى "مرجانة".

وفي الصدد ذاته أوضحت المتحدثة أنّ القصة تدور حول الفتاة "مرجانة" التي تدافع عن قيمها وكرامتها ومختلف المبادئ النبيلة التي نشأت عليها، وعن أماكن التصوير لفتت أنّ أغلب المشاهد تصور في عاصمة الغرب "وهران"، فيما يتم تصوير أحداث أخرى بكل من الجزائر العاصمة ومدينة عنابة.

وأكدت عزّة بن عودة أنّ بطلة المسلسل لم يتم اختيارها ورحلة البحث عنها لا تزال جارية، فيما تم انتقاء عديد الممثلين من الوجوه الشابة من مدينة وهران عبر "كاستينغ" على غرار شهلة بن داس، أمينة لوكيل، حبيب خليل وأخرين.

وكشفت مديرة الإنتاج بـ"الإنسانية للإنتاج السمعي البصري والسينمائي أنّ المسلسل من 30 حلقة وزمن كل حلقة 45 دقيقة، ويسجل مشاركة حمدي بناني المشهور بأدائه لأغنية المالوف لأول مرّة في عالم التمثيل، بالإضافة إلى حضور الممثل المعروف حسان بن زراري بطل فيلم "دورية نحو الشرق" في دور مميز.

والجدير بالذكر أنّ سالم الكردي مخرج تلفزيوني، بدأ مشواره في العمل الفني نهاية التسعينيات؛ حيث أخرج مسلسل "دموع "القمر"، "عوانس ستي" الذي تم تصويره في جدة، وهو أحد المسلسلات الاجتماعية الكوميدية الشهيرة، ومن أعماله "حارة نسيها الزمن" في 1991 و"قانون الغاب" و"دنيا الحرمان"، و"أبو المفهومة" وغيرها.