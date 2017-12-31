تمكن برنامج "الشروق تحقق" من إحداث التميز مرة أخرى، حيث كان لتحقيق "خطر التكنولوجيا" الذي عرض قبل أيام على قناة "الشروق نيوز"، صدى إيجابي وفرض على السلطات الوصية اتخاذ إجراءات جديدة حيال الاستعمال غير العقلاني للتكنولوجيا من طرف الأطفال القصر.
حسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإنه سيتم إنشاء فريق عمل مختص في التوعية من مخاطر الأنترنت على الأطفال، يتألف من خبراء في الصحة العقلية، الأطباء النفسانيين للأطفال وأخصائيي علم النفس السريري، بالإضافة إلى موظفي الصحة المدرسية، وهو المطلب الرئيسي الذي اقترحه المتدخلون في تحقيق "الشروق نيوز"، وأضاف البيان نفسه أن مجموعة العمل هذه ستوسّع لتشمل مختلف الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ قصد إشراك المجتمع المدني في مجال التحسيس.
للعلم، كانت الشروق قد تطرقت إلى هذا الملف عبر أكثر من برنامج، بينها برنامج "الشروق تحقق" تحت عنوان "أطفالنا .. خطر التكنولوجيا"، تم من خلاله عرض عدة جوانب أبرزها تزايد عدد الأطفال المصابين بما يسمى مرض التوحد الافتراضي جراء خطر تعرضهم لفترة طويلة إلى الشاشات والقنوات الموجهة لهم، وهذا من خلال دراسات حديثة قام بها مختصون معروفون دوليا، على رأسهم الطبيبة الفرنسية آن ليز دوكوندا والبروفيسور جويل مونزي من كندا، كما كان المحور الأهم في هذا التحقيق الهام هو خبايا التطبيقات والألعاب التي نقوم بتنصيبها يوميا على هواتف الجزائريين دون قراءة شروط استعمالها، حيث تم تخصيص جزء هام لكشف حقيقة ما أصبح يعرف بقضية "الحوت الأزرق" التي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
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تحقيق "الشروق نيوز" عن "الحوت الأزرق" يُحرّك وزارة "حسبلاوي"
حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
تمكن برنامج "الشروق تحقق" من إحداث التميز مرة أخرى، حيث كان لتحقيق "خطر التكنولوجيا" الذي عرض قبل أيام على قناة "الشروق نيوز"، صدى إيجابي وفرض على السلطات الوصية اتخاذ إجراءات جديدة حيال الاستعمال غير العقلاني للتكنولوجيا من طرف الأطفال القصر.
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حسب بيان صادر عن وزارة الصحة، فإنه سيتم إنشاء فريق عمل مختص في التوعية من مخاطر الأنترنت على الأطفال، يتألف من خبراء في الصحة العقلية، الأطباء النفسانيين للأطفال وأخصائيي علم النفس السريري، بالإضافة إلى موظفي الصحة المدرسية، وهو المطلب الرئيسي الذي اقترحه المتدخلون في تحقيق "الشروق نيوز"، وأضاف البيان نفسه أن مجموعة العمل هذه ستوسّع لتشمل مختلف الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ قصد إشراك المجتمع المدني في مجال التحسيس.
للعلم، كانت الشروق قد تطرقت إلى هذا الملف عبر أكثر من برنامج، بينها برنامج "الشروق تحقق" تحت عنوان "أطفالنا .. خطر التكنولوجيا"، تم من خلاله عرض عدة جوانب أبرزها تزايد عدد الأطفال المصابين بما يسمى مرض التوحد الافتراضي جراء خطر تعرضهم لفترة طويلة إلى الشاشات والقنوات الموجهة لهم، وهذا من خلال دراسات حديثة قام بها مختصون معروفون دوليا، على رأسهم الطبيبة الفرنسية آن ليز دوكوندا والبروفيسور جويل مونزي من كندا، كما كان المحور الأهم في هذا التحقيق الهام هو خبايا التطبيقات والألعاب التي نقوم بتنصيبها يوميا على هواتف الجزائريين دون قراءة شروط استعمالها، حيث تم تخصيص جزء هام لكشف حقيقة ما أصبح يعرف بقضية "الحوت الأزرق" التي أسالت الكثير من الحبر مؤخرا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.