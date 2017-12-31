اهتزت مدينة عين امليلة، بأم البواقي، مساء الأحد، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، حيثيات القضية حسب ما صرّح به شهود عيان للشروق.
تعود لوقوع حادث مرور بين سيارتين سياحيتين بالمكان المسمى مرجة بخة بالتحديد بمحاذاة فندق الإخوة بوعلي، بمدخل مدينة عين امليلة، أين دخل السائقان في مناوشات كلامية حادة وأقدم بعدها المسمى "ص.أ"، في العقد الثالث من العمر، على توجيه طعنة سكين إلى قلب الضحية المسمى ح.عقبة، وهو شاب في العقد الثاني من العمر، ليتم في حينها نقل الضحية إلى مستشفى سليمان عميرات أين لفظ آخر أنفاسه هناك، فيما قامت مصالح أمن دائرة عين امليلة بتوقيف المشتبه به "ص.أ".
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جريمة قتل بسبب حادث مرور في أم البواقي
آمال شيبان
اهتزت مدينة عين امليلة، بأم البواقي، مساء الأحد، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، حيثيات القضية حسب ما صرّح به شهود عيان للشروق.
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تعود لوقوع حادث مرور بين سيارتين سياحيتين بالمكان المسمى مرجة بخة بالتحديد بمحاذاة فندق الإخوة بوعلي، بمدخل مدينة عين امليلة، أين دخل السائقان في مناوشات كلامية حادة وأقدم بعدها المسمى "ص.أ"، في العقد الثالث من العمر، على توجيه طعنة سكين إلى قلب الضحية المسمى ح.عقبة، وهو شاب في العقد الثاني من العمر، ليتم في حينها نقل الضحية إلى مستشفى سليمان عميرات أين لفظ آخر أنفاسه هناك، فيما قامت مصالح أمن دائرة عين امليلة بتوقيف المشتبه به "ص.أ".