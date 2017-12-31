طعنها بعد رفضها حرق محفظة ابنته إدانة خمسيني حاول قتل أم بناته الأربع ببومرداس

سلطت جنايات بومرداس، الأحد، حكما بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق خمسيني، أب لأربع بنات، وذلك لمحاولته قتل زوجته التي تجمعه بها عشرة 13 سنة عن طريق طعنها بسكين ما جعل ممثل الحق العام يلتمس في حقه تطبيق عقوبة 20 سنة سجنا نافذا عن جناية محاولة القتل العمدي.

حيثيات هذه القضية تعود لأشهر خلت، عندما شهدت إحدى البلديات الشرقية لولاية بومرداس، جريمة، السبب فيها تأخر ابنة المتهم التي نسيت نفسها بعد خروجها من المدرسة وبقيت تلعب مع صديقاتها، وهو السبب الذي يعد بسيطا وتافها قياسا بسن هذه الطفلة التي فضلت اللعب على العودة إلى المنزل، فكانت ردة فعل هذا الأب العصبي أكبر وأخطر، أين قام بضرب ابنته كعقاب لها على تأخرها وما زاد من خطورة فعلته هو محاولته إجبار زوجته على حرق محفظة هذه الطفلة، ما جعل هذه الأم ترفض طلب زوجها وتدخل في مناوشات كلامية معه، رافضة حرق محفظة وأدوات ابنتهما الصغيرة، وفي تلك الأثناء استل المتهم سكينا حادا ووجه لها طعنة على مستوى البطن، تاركا شريكة حياته وأم بناته غارقة في دمائها، إلى أن استعانت بالمارين بجانب المنزل ليقلوها إلى المستشفى، أين خضعت لعمليتين جراحيتين استدعت مكوثها لفترة بالمستشفى، ليسلم بعدها هذا الزوج نفسه، أين اعترف بجريمته.