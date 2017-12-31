آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
-
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
-
#ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
-
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
-
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
ضريبة على الاستهلاك وزيادة الرسوم الجمركية
وزارة التجارة تحقق في ارتفاع الأسعار
أكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، الإثنين، فتح تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري.
ولدى استضافته بـ"فوروم" الإذاعة الوطنية، شدد الوزير على أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية الأسواق، معترفا في هذا الصدد بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر.
وقال إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوج أجنبي.
وأوضح بن مرادي، أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الأسواق والمحلات التجارية لفرض القانون، متأسفا في هذا الصدد لاستغلال منتجين اثنين يحتكران إنتاج مشتقات الحليب من الأجبان والياوورت الوضع لفرض زيادات، وأكد أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها.
وفي هذا الصدد كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ 100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة أن قانون المالية 2018 جاء ليضع حدا للعجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قدرها بـ 10 ملايير دولار، فعوض أن تكون الواردات مكملة للإنتاج الوطني أصبح الأمر بالعكس -يصيف وزارة التجارة- حيث تضاعفت الواردات بـ 6 مرات بين 1999 و 2014 لتناهز الفاتورة 60 مليار دولار سنويا، وعلى هذا الأساس تقرر في قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الاستهلاك على مجموعة من السلع والبضائع المستوردة، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية بـ 60 بالمائة على 129 أجنبي، كخطوة لرفع أسعارها ودفع المواطنين إلى مقاطعتها لفسح المجال أمام المنتوج المحلي زيادة على حظر استيراد حوالي 850 منتوج.
وفي السياق ذاته، أكد بن مرادي أن مخاوف المنتجين وحتى المواطنين من هذه القائمة وانعكساتها على الوفرة، في غير محلها، مؤكدا أنه تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، غير أنه اعترف بحدوث بعض الاضطرابات في التموين ستزول في غضون 3 أشهر - حسب تأكيدات وزير التجارة-.
karim - algerie2018/01/08 على 14:011
الكلام تاعك هدا ما عندو حتى معنى ...والفناكم ...انتم في واد والواقع المعاش في واد اخر ...انت تعرف جيدا من هم السماسرة والبارونات المتحكمة في رزق الجزائريين وتعرف جيد كيف يتم احتكار السوق من قبل هؤلاء لكنك لا تستطيع ان تحرك ساكنا اللهم مجرد كلمات جوفاء تلقي بها في حصة تاع هف لتحصل مقابلها على 200 مليون في الشهر او اكثر من اموال الجزائريين ثم تقال بعد دلك ليأتي خلفك ليكرر على مسامعنا نفس الاسطوانة التافهة وتستمر معانات الشعب الجزائري الى اشعار اخر..
توفيق - سوق أهراس2018/01/08 على 14:532
فعلا ستقومون بذلك كما قمتم عندما ارتفعت اسعار البطاطا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قمتم حتى بمنع إستيراد العجائن الغذائية الخالية من القمح SANS GLUTEN فوضعتم مرضى الحساسية من القمح في ورطة وذلك لأن معظم أغذيتهم مستوردة وتريدون الأن التحكم في أسعار السلع كل شيء ممكن ؟؟؟
nacer - alger2018/01/08 على 15:113
قانون المنافسة لا يسمح للدولة بالتدخل لفرض تخفيض الاسعار , العرض و الطلب هو من يحدد السعر ,
حليب الفقراء يشتريه الغني ايضا و يتاجر به اصحاب المقاهي و مصانع مششتقات الحليب بتواطؤ الموزعين و اصحاب المحلات أما الفقير فيقبع في طوابير طويلة يوميا ليحصل -ربما- على كيسين و لا يهمه إنن كانت الدولة توفر بودرة الحليب بما انه لا يجد الحليب في المحلات
malek - Algerie2018/01/08 على 15:354
اللهم ألطف بنا لأن الراتب أصبح لا يكفي حتى 20يوما.
nacer - alger2018/01/08 على 16:385
قانون المنافسة لا يسمح للدولة بالتدخل لفرض تخفيض الاسعار , العرض و الطلب هو من يحدد السعر ,
حليب الفقراء يشتريه الغني ايضا و يتاجر به اصحاب المقاهي و مصانع مششتقات الحليب بتواطؤ الموزعين و اصحاب المحلات أما الفقير فيقبع في طوابير طويلة يوميا ليحصل -ربما- على كيسين و لا يهمه إنن كانت الدولة توفر بودرة الحليب بما انه لا يجد الحليب في المحلات
mourad - alger2018/01/08 على 16:386
الهدرة مجانية ,اما الفعل فهي لغة اخرى , لقد سءامنا من الكلام الفارغ
كل الوزراء لا علاقة لهم بالمعيشة اليومية التي يتخبط فيها الشعب الجزائري , همهم الوحيد هو المنصب
و جمع الدراهم و جمع الفيلات و السفر الى الخارج .
شحال تعياو تجمعوا و تخزنوا ليكم و لولادكم , وحد النهار يزول ما تجمعون .
mohamed - msila2018/01/08 على 16:507
بما ان الدولة زادت فى كل الشئ نحن العمال نطالب براتب محترم