تضم 70 ألف سكن طمار: صيغة الترقوي المدعم جاهزة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، الإثنين، عن بلوغ مرحلة التوقيع للمرسوم التنفيذي الخاص بصيغة الترقوي المدعم التي تضم أزيد من 70 ألف وحدة.

وأكد الوزير خلال اجتماع له مع مدراء السكن للولايات على ضرورة التحضير الجيد للإطار النهائي لهذه الصيغة قبل توقيع المرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة وإصدار التعليمة.

وأضاف طمار قائلا: "المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة التوقيع بعد بضعة أيام. لذا علينا أن نجهز أنفسنا قبل التوقيع".

وسيتم خلال هذا الاجتماع التحضير بالشراكة مع مدراء السكن لـ 48 ولاية وكل إطارات الوزارة للتعليمة التي ستضم مختلف التفاصيل بصيغة السكن الترقوي المدعم.

وتضم هذه الصيغة 70 ألف وحدة سكنية ويمكن أن ترتفع حسب الوزير.

وسيتم خلال الأسبوع المقبل توجيه تعليمة إلى الولاة تضم توجيهات لكيفية تأطير العملية مع مدراء السكن والمرقين العموميين.

وشدد الوزير على المسؤولين المحليين ضرورة التركيز على التأطير النهائي للعملية وتقديم المقترحات بكل ارتياح إضافة إلى متابعة البرامج بدقة وتقديم تقارير أسبوعية للوزارة.

إلى جانب ذلك ألزم الوزير المسؤولين بإخطار الوزارة بالإشكالات المطروحة على مستوى الورشات في وقتها.

وتابع طمار: "مدير السكن هو ممثل الوزارة في الولاية. فمنحناه كل الصلاحيات وعليكم الإثبات".

وحسب طمار فسيتم الإعلان عن إطلاق صيغة السكن الترقوي الايجاري (logement locatif promotionnel ) بعد الانتهاء من عملية تأطير السكن الترقوي المدعم.