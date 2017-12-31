شرعت الأسبوع الفارط جمعية الإحسان لقرية اغيل محالة ببلدية أهل القصر بولاية البويرة في إطلاق حملة تضامنية وتحسيسية لمساعدة الطفل عماد الدين بوسعيدة الذي يبلغ من العمر سنتين من أجل إجراء عملية جراحية بإحدى العيادات الخاصة بالعاصمة ليتمكن من استعادة بصره.
وقد دفعت الحالة المزرية لعائلة الطفل عماد الدين الذي يقطن بقرية الحجرة الزرقة ببلدية برج أخريص، العشرات من شباب قرى أهل القصر إلى المشاركة في الحملة التضامنية الواسعة لجمع الأموال، وهذا بعد إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، حيث لقي النداء تجاوبا وتفاعلا كبيرين من قبل المحسنين في مشهد عكس صور التضامن الكبيرة لأبناء المنطقة، والذين أبدوا تعاطفهم مع حالة الطفل، وأكدوا على ضرورة مساعدته، ولو بالقليل، خاصة وأنه ينتمي إلى عائلة فقيرة ووالده عاطل عن العمل، ويوجه والده نداء إلى ذوي القلوب الرحيمة وكل المحسنين لمساعدة ابنه ليستعيد بصره، ولكل من يريد المساعدة الاتصال بالسيد بوسعيدة على الرقم التالي (0696171031) أو الاتصال بجمعية الإحسان التي يوجد مقرها بقرية إغيل أمحلة ببلدية أهل القصر ولاية البويرة.
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حملة تضامنية لجمع 30 مليونا للطفل عماد الدين بأهل القصر
فاطمة عكوش
شرعت الأسبوع الفارط جمعية الإحسان لقرية اغيل محالة ببلدية أهل القصر بولاية البويرة في إطلاق حملة تضامنية وتحسيسية لمساعدة الطفل عماد الدين بوسعيدة الذي يبلغ من العمر سنتين من أجل إجراء عملية جراحية بإحدى العيادات الخاصة بالعاصمة ليتمكن من استعادة بصره.
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وقد دفعت الحالة المزرية لعائلة الطفل عماد الدين الذي يقطن بقرية الحجرة الزرقة ببلدية برج أخريص، العشرات من شباب قرى أهل القصر إلى المشاركة في الحملة التضامنية الواسعة لجمع الأموال، وهذا بعد إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، حيث لقي النداء تجاوبا وتفاعلا كبيرين من قبل المحسنين في مشهد عكس صور التضامن الكبيرة لأبناء المنطقة، والذين أبدوا تعاطفهم مع حالة الطفل، وأكدوا على ضرورة مساعدته، ولو بالقليل، خاصة وأنه ينتمي إلى عائلة فقيرة ووالده عاطل عن العمل، ويوجه والده نداء إلى ذوي القلوب الرحيمة وكل المحسنين لمساعدة ابنه ليستعيد بصره، ولكل من يريد المساعدة الاتصال بالسيد بوسعيدة على الرقم التالي (0696171031) أو الاتصال بجمعية الإحسان التي يوجد مقرها بقرية إغيل أمحلة ببلدية أهل القصر ولاية البويرة.