أثير بمناسبة زيارة مدير عام الحماية المدنية للولاية الإسعاف الجوي أهم مطالب سكان إيليزي

إغتنم مواطنو ولاية إيليزي، زيارة المدير العام للحماية المدنية للولاية، وطالبوا بتحقيق حلمهم في تزويد وحدات الحماية المدنية بطائرات عمودية الخاصة بعمليات الإسعاف الجوي، للمرضى وسكان المناطق النائية بولاية إيليزي.

وكان هذا المطلب، يتصدر اهتمامات المواطنين في الكثير من المناسبات، لاسيما حين تقع حوادث أليمة، كالتي عاش مواطنو المنطقة تفاصيلها المرة، فضلا عن حوادث المرور، التي تكاد لا تتوقف، بالأخص على مستوى الطريق الوطني رقم 3، الذي يعتبر شريان النقل بالولاية، حيث يتجاوز طوله بولاية إيليزي، قرابة الـ 1700 كيلومتر، من هذا الطريق لوحده.

وأعاد مواطنو الولاية، تجديد مطلبهم القديم المتجدد، بمناسبة زيارة مصطفى لهبير لـ إيليزي، المتمثل في تخصيص طائرة عمودية للولاية، للتدخل في حوادث المرور، وإسعاف سكان المناطق النائية، الذين تؤول الكثير من عمليات إسعافهم للموت قبل وصولهم للمستشفى، لاسيما وحتى النساء الحوامل، اللواتي يواجهن نهاية غير سعيدة، إذ عبّر الكثير من المواطنين، خلال الأيام الأخيرة، على أملهم في طرح هذا المطلب للمسؤول الأول على جهاز الحماية المدنية، من طرف البرلمانيين وممثلي الشعب، وهذا بالنظر للضرورة الملحة لوجود الإسعاف الجوي بالولاية، نظرا لشساعة إقليم الولاية، والتي تحتل تُسع ''9/1'' مساحة الجزائر، وهو ما جعل من عمليات الإسعاف البرية، تشكل صعوبة بمكان، بسبب متاعب نقل المرضى، وحجم الأضرار الناجمة عن التأخر في عمليات الإسعاف، التي يعتبر فيها الوقت أكبر عامل يمكن أن يسهم في حظوظ المصابين بالإسعاف والإنقاذ.