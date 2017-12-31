التقى اللواء عبد الغني هامل رئيس آلية الأفريبول، الإثنين، بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بموسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع العادي الـ13 لرؤساء أركان الدفاع الأفارقة ومسؤولي السلامة والأمن، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتطرقا المسؤولان، إلى سبل ترقية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد هامل، حسب بيان للمديرية العامة للأمن، أن آلية الأفريبول منذ تفعيلها أخذت على عاتقها وضع أسس لتعزيز التعاون الأمني الإفريقي من خلال تسطير برنامج عمل لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الدول الإفريقية، على غرار انتشار الأسلحة، الجرائم السبرانية، عودة الإرهابيين الأجانب وكل أشكال الجريمة المنظمة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمعات.
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هامل: الأفريبول سطر برنامج عمل لمواجهة المخاطر المحدقة بالقارة
ق.و
التقى اللواء عبد الغني هامل رئيس آلية الأفريبول، الإثنين، بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بموسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع العادي الـ13 لرؤساء أركان الدفاع الأفارقة ومسؤولي السلامة والأمن، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
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وتطرقا المسؤولان، إلى سبل ترقية التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الإفريقية لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية التي تعرفها القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد هامل، حسب بيان للمديرية العامة للأمن، أن آلية الأفريبول منذ تفعيلها أخذت على عاتقها وضع أسس لتعزيز التعاون الأمني الإفريقي من خلال تسطير برنامج عمل لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الدول الإفريقية، على غرار انتشار الأسلحة، الجرائم السبرانية، عودة الإرهابيين الأجانب وكل أشكال الجريمة المنظمة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمعات.