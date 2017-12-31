آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
-
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
-
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
-
ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
مجلس وزاري مشترك يقرر:
مناصب مالية جديدة لتدريس الأمازيغية
أعطى الوزير الأول أحمد أويحي، الأحد، الضوء الأخضر لفتح مناصب مالية جديدة في قطاع التربية من أجل ترقية تدريس الأمازيغية.
وأكد بيان للوزارة الأولى، أن أويحي ترأس مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتفعيل تدريس اللغة الامازيغية واعداد مشروع القانون العضوي المتضمن انشاء اكاديمية جزائرية للغة الامازيغية.
ووفق المصدر ذاته، جاء ذلك "طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الفارط".
واوضح البيان أنه تم اتخاذ اجراءات خلال الإجتماع، تتعلق بـ "تخصيص مناصب مالية اضافية من أجل تعزيز تدريس الامازيغية في قطاع التربية الوطنية وتوسيع التكوين والبحث باللغة الامازيغية على مستوى الجامعات".
وأضاف أنه "سيتم تنصيب فوج عمل وزاري لدى مصالح الوزير الاول، من أجل اعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن انشاء اكاديمية اللغة الامازيغية، وهذا النص سيتبع المسار الاعتيادي على مستوى الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل ان يعرض على البرلمان خلال السداسي الاول من سنة 2018".
02018/01/08 على 21:371
نريد فتح مناصب مالية جديدة في قطاع التربية
من أجل ترقية تدريس الرياضيات و الانجليزية
saif - algerie2018/01/08 على 21:462
حتى يزيد ومن بعد نسميوه بوزيد ---- تقريب سبعة وثمانون با المائة ---87/100.لا يريدون تعليم هذه اللغة
الصح افا2018/01/08 على 21:523
الامازيغية هي كانت امنية ومخطط جهنامي لتفريق الشعب تاع ميسيو ديغول ها هو تحقق كل شئ في الميدان بمساعدة ابنائه وعملائه و لايهم الوطن او اغلبية المواطنين
سراب - الجزائر2018/01/08 على 21:524
لقد سقطت الأقنعة وصلت الجهوية إلى ذروتها القصوى (اذا الشيء زاد عن حده انقلب إلى ضده)
هذا ما كنت أقوله دائما استحواذ القبائل على كل المناصب المالية من خلال استحداث تدريس لهجتهم كلغة وطنية و سوف تسمعون في المستقبل القريب فتح مناصب جديدة أخرى لتمزيق الإدارة الجزائرية
ففي هذه الحالة يجب تحويل المعلمين من أصول امزيغية للغة الفرنسية و العربية إلى تدريس هذه اللهجة و يؤخذ أماكنهم مواطنين عرب الأصل
حتى يكون إنصاف الجميع
ابو تمام - الجزائر العربية2018/01/08 على 22:255
السلام عليكم
في السبورة تشاهد رموز يقال انها للهجة عفوا للغة امازيغية
الغريب
اشاهد رمز توقف لاشارات المرور (السطر 2)
اما في سطر الاول اشاهد رمز يوناني يرمز للانثى
فهل يعقل بان هذه لغة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و ستصبح لغة علم و تكنولوجيا و برمجة اعلام الي ؟؟؟؟؟؟
لن تطول هذه المهزلة
صالح - algerie2018/01/08 على 22:356
لا ادري اسباب هذا الاستعجال في تعميم الامازيغية كما لم اجد تفسيرا لهذا الصمت المطبق من طرف النخبة المثقفة عندنا طرف واحد يفعل مايشاء وكيفما يشاء فاذا كانت الامازيغية مسالة الشعب الجزائري كله ملماذ يغيب ويتغيب الجء الاكبر منه حتى في ابداء رايه اعتقد ان العجلة من طرف السلطة من جهة ومن طرف انصار هذه اللغة من جهة اخرى لن تكون له الثمار المرجوة