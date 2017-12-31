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"حصادة الرؤوس" الروسية
عربة عسكرية انفردت بها الجزائر
نشرت قناة "روسيا اليوم"، الإثنين، تقريرا حول عربة عسكرية تسمى "حصادة الرؤوس" ذات القدرات القتالية الكبيرة، مؤكدة أن الجيش الجزائري هو الوحيد الذي يملكها في المنطقة العربية.
ووفق القناة فإن هذه العربة القتالية لمكافحة قوات العدو البشرية وحماية الدبابات والقوات الصديقة، مركّبة على هيكل دبابات "تي-72" و"تي-90" وتتمتع بحماية ذاتية عالية ومزودة بقدرات نارية كبيرة.
وتلقب هذه العربة أيضا بـ"تيرمينيتور"، ولا مثيل لها في العالم على التعامل بفعالية مع الدبابات والمدرعات وغيرها من عربات العدو المفترض، وتدمير نقاطه النارية وقواته البشرية التي تستخدم مدافع الهاون والأسلحة المضادة للدبابات.
https://www.youtube.com/watch?v=Ci3WD6kaq8M
وحسب القناة الروسية فإن الدولة العربية الوحيدة التي كشفت روسيا عن تزويدها بـ"حصادة الرؤوس"، كانت الجزائر التي اشترت 300 عربة منها فيما المباحثات مستمرة بين موسكو وعدد من الدول الأخرى بشأنها.
وعن خصائص هذه العربة يشير التقرير أن تزن 44 طنا، ومزودة بأربعة مدافع رشاشة من عيار 30 و 7,62 مم، وبأربع منصات لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، إضافة إلى قاذفي قنابل أوتوماتيكيين.
ونشر موقع القناة شريط فيديو حول هذه العربة يظهر عمليات تجريبها في روسيا وطريقة عملها.
https://youtu.be/B80fhfNiEaI
02018/01/08 على 22:111
المخزن سيرتعش----------حشى الشعب المغربى العزيز على قلوبنا-------
انيس2018/01/08 على 22:112
بميسيل صحيح ارجعها رماد في رمشة عين- والاشهار من اجل ربح المال يالحنون
nacer - alger2018/01/08 على 22:403
الشعب يتقشف و الدولة تكدسس السلاح , فهل نفع القذافي تكديس السلاح ؟