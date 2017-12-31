أجلت جنايات بومرداس، الإثنين، البت في قضية إرهابي سابق واثنين آخرين تورطوا ضمن عصابة دولية مكونة من جزائريين وأفارقة مختصة في إصدار أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وحيازة مواد وأدوات معدة لصناعة النقود مع حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية مع الانخراط جماعة إرهابية مسلحة والمتاجرة في مواد ممنوعة.
وقائع قضية الحال تحركت بناء على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه للمتهم الرئيسي تعلق بطرحه أوراق نقدية مزورة وعلى هذا الأساس انطلق تحقيق مكثف في الموضوع توصل لعناصر العصابة ومن خلالها تم مداهمة منزل المتهمين الكائن بضواحي بودواو من أجل ممارسة نشاطهم، حيث تم حجز مبلغ مالي مزور من فئات مختلفة إلى جانب آلة نسخ وحقيبة معبأة بقصاصات معدة لتزوير أوراق نقدية من فئتي 2000 و1000 دج مع محلول خاص يستعمل في عملية التزوير، ناهيك عن أسلحة نارية وذخيرة حربية من دون رخصة والتي تبين أنها خاصة بالإرهابي السابق الذي كان ناشطا ضمن كتيبة الأرقم واستفاد من المصالحة الوطنية إلا أنه عاد لنشاطه مع الجماعات المسلحة من جهة وعصابة الأفارقة الخاصة بالتزوير من جهة ثانية، ليتم بعدها توقيف باقي المتهمين وهم بصدد تهريب مادة الزئبق.
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إرهابي وأفارقة يشكلون عصابة لتزوير العملة ببومرداس
كاهنة.إ
أجلت جنايات بومرداس، الإثنين، البت في قضية إرهابي سابق واثنين آخرين تورطوا ضمن عصابة دولية مكونة من جزائريين وأفارقة مختصة في إصدار أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وحيازة مواد وأدوات معدة لصناعة النقود مع حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية مع الانخراط جماعة إرهابية مسلحة والمتاجرة في مواد ممنوعة.
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وقائع قضية الحال تحركت بناء على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه للمتهم الرئيسي تعلق بطرحه أوراق نقدية مزورة وعلى هذا الأساس انطلق تحقيق مكثف في الموضوع توصل لعناصر العصابة ومن خلالها تم مداهمة منزل المتهمين الكائن بضواحي بودواو من أجل ممارسة نشاطهم، حيث تم حجز مبلغ مالي مزور من فئات مختلفة إلى جانب آلة نسخ وحقيبة معبأة بقصاصات معدة لتزوير أوراق نقدية من فئتي 2000 و1000 دج مع محلول خاص يستعمل في عملية التزوير، ناهيك عن أسلحة نارية وذخيرة حربية من دون رخصة والتي تبين أنها خاصة بالإرهابي السابق الذي كان ناشطا ضمن كتيبة الأرقم واستفاد من المصالحة الوطنية إلا أنه عاد لنشاطه مع الجماعات المسلحة من جهة وعصابة الأفارقة الخاصة بالتزوير من جهة ثانية، ليتم بعدها توقيف باقي المتهمين وهم بصدد تهريب مادة الزئبق.