آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
-
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
-
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
-
ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
فيديو صادم بشواطىء مستغانم
صيادون يعثرون على جثة "حراق"
تداولت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي لناشطين من مستغانم، مساء الاثنين، شريط فيديو التقطه صيادو بشواطىء الولاية خلال عثورهم على جثة شخص يعتقد أنها لأحد الحراقة الذين فشلوا في الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
وتظهر في شريط الفيديو المتداول بكثرة على شبكات التواصل، جثة شاب طفت على سطح الماء، وسط هتاف من صيادين على متن قارب يقول أحدهم "يا إخوتي هذا حراق مسكين وجناه ميتا"، وذلك بلهجة سكان الغرب الجزائري.
وأضحت شواطئ ولاية مستغانم خلال السنوات الأخيرة، من أهم المناطق التي تنطلق منها قوافل الحراقة نحو الشواطئ الإسبانية.
02018/01/08 على 23:061
لاحولة ولاقوة إلا بالله، من يريد الحرقة بعد رؤية هذا الفيديو سأقول له بأنك معمد على قتل نفسك هذا يسمونه إنتحار فالعاقبة ستكون كارثية لادنيا ولا آخرة، الله يهدي الشباب الذين يجازفون بأرواحهم من أجل حلم كاذب،ياشباب إتقوا الله ولاترموا بأنفسكم إلى التهلكة ولاتغركم الفديوهات التي ينشرها بعض الحراقة سامحهم الله الذين وصلوا لضفة الأخرة ولله إنهم يعيشون معيشة ضنكة بعدما قطعوا البحر وغامرو بحياتهم هاهم يتسكعون في سجون وفي الشوارع لامستقبل لاشيئ من الذي حلموا به تحقق كيما يقول لمثل هرب مالحبس طاح في بابو