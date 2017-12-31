فيديو صادم بشواطىء مستغانم صيادون يعثرون على جثة "حراق"

تداولت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي لناشطين من مستغانم، مساء الاثنين، شريط فيديو التقطه صيادو بشواطىء الولاية خلال عثورهم على جثة شخص يعتقد أنها لأحد الحراقة الذين فشلوا في الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وتظهر في شريط الفيديو المتداول بكثرة على شبكات التواصل، جثة شاب طفت على سطح الماء، وسط هتاف من صيادين على متن قارب يقول أحدهم "يا إخوتي هذا حراق مسكين وجناه ميتا"، وذلك بلهجة سكان الغرب الجزائري.

وأضحت شواطئ ولاية مستغانم خلال السنوات الأخيرة، من أهم المناطق التي تنطلق منها قوافل الحراقة نحو الشواطئ الإسبانية.

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