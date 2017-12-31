آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
-
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
-
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
-
ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
-
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
إنفوجرافيك: مسجد الجزائر الأعظم
هل سيكون واحدا من أجمل مساجد العالم؟
من المتوقع أن يتم تدشين مسجد الجزائر الأعظم هذا العام 2018 ليكون مركزًا علميًا وسياحيًا..
وسوف يتسع المسجد لأكثر من 120 ألف مصلٍ مما سيجعله الأول في إفريقيا والثالث في العالم بعد الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية..
وبلغت تكلفته قرابة ملياري دولار..
فهل سيكون "مسجد الجزائر الأعظم" أحد أبرز مساجد العالم جمالا وهندسة؟..
.
إنفوجرافيك:
02018/01/08 على 22:531
On attend pour voir
Cette mosquée ne veut pas naitre