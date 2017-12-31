إنفوجرافيك: مسجد الجزائر الأعظم

هل سيكون واحدا من أجمل مساجد العالم؟

date 2018/01/08 views 1954 comments 1
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icon-writer الشروق أونلاين

من المتوقع أن يتم تدشين مسجد الجزائر الأعظم هذا العام 2018 ليكون مركزًا علميًا وسياحيًا..

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وسوف يتسع المسجد لأكثر من 120 ألف مصلٍ مما سيجعله الأول في إفريقيا والثالث في العالم بعد الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية..

وبلغت تكلفته قرابة ملياري دولار..

فهل سيكون "مسجد الجزائر الأعظم" أحد أبرز مساجد العالم جمالا وهندسة؟..

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