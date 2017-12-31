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ناقش معهم مستجدات القضية الفلسطينية
مقري يستقبل ممثلي حركة "حماس"
استقبل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الإثنين، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية - حماس (فلسطين) الدكتور سامي أبو زهري.
وذكرت حركة مجتمع السلم، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن مقري استقبل أبور زهري رفقة ممثل الحركة في الجزائر الأستاذ محمد عثمان أبو البراء بالمقر المركزي.
وأوضحت "حمس" أنه تمت مناقشة، خلال اللقاء، مستجدات القضية الفلسطينية .
والتقى سامي أبو زهري، الذي يقود وفد حماس، قيادات ومسؤولين في حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم في لقاءين منفصلين.
وضم وفد حماس الذي يزور الجزائر عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية للحركة سامي أبو زهري وممثل الحركة في الجزائر محمد عثمان.
وبدأ الوفد جولته بزيارة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بحضور أعضاء من المكتب السياسي للجبهة.
وقدم وفد حماس شرحًا للوضع الفلسطيني الداخلي والوضع السياسي، وأكد على خطورة قرار ترامب وتداعياته السلبية.
وأشاد الوفد بالموقف الجزائري الرسمي والشعبي المناهض لقرار ترامب، داعيًا إلى استمرار هذا النشاط حماية للقدس والقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد ولد عباس أن "القدس وفلسطين هي قضية كل الجزائريين"، لافتًا إلى أن "موقف الجبهة ثابت حول دعم القضية الفلسطينية ورفض قرار ترامب وأي مساس بمدينة القدس ومكانتها".
وسيجري وفد حماس لقاءات أخرى بعديد من المسؤولين والأحزاب الجزائرية.
Moh - ALG2018/01/09 على 15:301
وواش الفايدة ؟ ايا قلولنا . مادام جرانهم الاقرب منهم منبطحين و متواطئين لي الاسف الامور سوف تستمر على حالها . الجزائر وحدها ماتقدر تدير والو .
أحمد2018/01/09 على 16:272
و الله لو كان مقري يترك القضية الفلسطينية افضل هذه القضية لا تستحمل المتاجرة و خصوصا هذه الايام روج تاجر في اشياء اخرى يا مقري يا خوفي عليك يا اقصى من هؤلاء
مهدي - بسكرة - Biskra2018/01/09 على 17:153
بالعكس الجزائر تقدر تساعد كثيرا (1) بالمال (2) تكفل بالمرضى و جرحى العدوان المتكرر (3) تكفل نفسي بالايتام خاصة ابناء الشهداء (4) تكفل بتكوين الطلبة الجامعيين و الكوادر في شتى المجالات = ضباط الشرطة و الممرضين مثلا. هذا اقل شيء نعبر به عن الاخوة الجزائرية الفلسطينية. لاننسى ان لله جنود و الله غالب على امره.