طمأن المدير العام للحماية المدنية العقيد لخضر لهبيري المعروف بمصطفى لهبيري، خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته لولاية إيليزي، جميع أعوان الحماية المدنية، على توفير الظروف الملائمة لبلوغ الأهداف المسطرة.
وتهدف هذه الزيارة التفقدية التي قادت المدير العام رفقة مفتشين ومدراء مركزيين لولاية إيليزي برا، إلى الوقوف على ظروف عمل أعوان الحماية المدنية، وذلك على مستوى جميع المراكز المتقدمة والوحدات بالولاية، بداية بالمركز المتقدم بأوهانت، والذي كان مدير الحماية المدنية بإيليزي في استقبالهم، أين أعجب بالمركز، وكان له حوار مع الأعوان، حيث أكد على مدى جاهزيتهم، واستعدادهم لتحمل جميع الظروف، من أجل القيام بواجبهم الإنساني، مطمئنا الجميع بأن انشغالاتهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار، نفس الشيء كان بوحدة ان امناس، ليتوجه بعدها نحو مقر الولاية، أين أشرف على تسمية الوحدة الرئيسية باسم المجاهد المرحوم "خماية الخير بن محمد"، وهو أحد المجاهدين المحليين، كما قام بتكريم عائلة المجاهد بعد عرض نبذة عن عمله النضالي. لهبيري وخلال تجوله بالوحدة الرئيسية تحاور مع الأعوان، كما تم عرض مشروع انجاز حظيرة للكلاب المدربة، وذلك من أجل المساعدة خلال عمليات البحث والإنقاذ، خاصة في حالات ضياع الأشخاص في عرض الصحراء.
كما أكد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للشروق اليومي، في رده عن سؤال حول نسبة تغطية الطريق الوطني رقم 03، الرابط بين ولايتي ورقلة وإيليزي، والذي يشهد العشرات من حوادث المرور، كونه الطريق الوحيد الرابط بين الولايتين، والذي يعتبر شريان الحياة، بحيث لا يوجد أي مركز للحماية المدنية من أوهانت إلى غاية حاسي مسعود، وذلك على مسافة تزيد عن 550 كيلومتر، حيث يتم الاستعانة بوحدات التدخل التابعة للشركات البترولية بالمنطقة، خلال حوادث المرور، أكد بأن المدير العام قد وقف على هذا الانشغال فعلا، وأنه سيتم دراسة إنشاء مركز مستقبلا، وذلك بهدف تحسين نسبة التغطية العملية لوحدات الحماية المدنية بمختلف الطرقات، وبهذا الخصوص تفقد المدير العام بعض المشاريع والهياكل التي مازالت في طور الانجاز، على غرار برج المراقبة بالوحدة الرئيسية، كما شدد على ضرورة توفير ظروف الإقامة المناسبة. ومن المنتظر أن يقوم المدير العام بمواصلة الزيارة بقرية فضنون لتدشين مركز متقدم وكذا بأهرير وتين خاتمة بجانت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1توانسة يجتازون الحدود ويدخلون تبسة احتجاجا على الغلاء!
2هكذا اختلس رئيس مكتب بريد 900 مليون وحرق الأرشيف!
3عصابة تختطف مجوهراتيا بطريقة هوليوودية في البويرة
4"صائدو الكنوز" يخرّبون قلعة رومانية بالشلف بحثا عن الذهب
5وقفة تضامنية مع عائلة التلميذ "رسيم" المختفي منذ 20 يوما بقسنطينة
Français English
الرأي
سليم قلالة
العدل هو الأمل!
سلطان بركاني
الحوار مع الآخر.. وسيلة وليس هدفا
جمال لعلامي
"الهارد" و"المهرود"!
صالح عوض
العاصفة وصفقة القرن
أبو بكر خالد سعد الله
المواقع العلمية العربية تتطوّر
محمد الهادي الحسني
من أسباب النهضة
جمال لعلامي
ماكانش الصوارد!
عبد الحميد عثماني
ماذا خسرت الجزائر بسقوط الشاذلي؟
محمد بوالروايح
إسلام التعايش لا إسلام داعش
صالح عوض
أمريكا تغير شروط اللعبة في عالمنا الاسلامي
الفيديو
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
الرياضيون والسياسة.. جورج ويا يفتح باب الرئاسة
خلال زيارة عمل وتفتيش قادته إلى ولاية إيليزي
المدير العام للحماية المدنية يؤكد تحسين نسبة التغطية العملية على الطرقات
معتز روابح
طمأن المدير العام للحماية المدنية العقيد لخضر لهبيري المعروف بمصطفى لهبيري، خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته لولاية إيليزي، جميع أعوان الحماية المدنية، على توفير الظروف الملائمة لبلوغ الأهداف المسطرة.
تغطيات ذات صلة
الإشتباه في علاقة انتحار طفل في البويرة بلعبة الحوت الأزرق
موظف بالسفارة الإسبانية يقتل عشيقته ويتركها جثة داخل شقتها
مكالمة هاتفية تكشف سرقة أجهزة كهرومنزلية وكمية من الذهب
مجزرة مرورية تودي بحياة ثلاثة أشقاء في البويرة
''لا وجود لمشاريع ضخمة في عدة حصص مستقبلا"
وتهدف هذه الزيارة التفقدية التي قادت المدير العام رفقة مفتشين ومدراء مركزيين لولاية إيليزي برا، إلى الوقوف على ظروف عمل أعوان الحماية المدنية، وذلك على مستوى جميع المراكز المتقدمة والوحدات بالولاية، بداية بالمركز المتقدم بأوهانت، والذي كان مدير الحماية المدنية بإيليزي في استقبالهم، أين أعجب بالمركز، وكان له حوار مع الأعوان، حيث أكد على مدى جاهزيتهم، واستعدادهم لتحمل جميع الظروف، من أجل القيام بواجبهم الإنساني، مطمئنا الجميع بأن انشغالاتهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار، نفس الشيء كان بوحدة ان امناس، ليتوجه بعدها نحو مقر الولاية، أين أشرف على تسمية الوحدة الرئيسية باسم المجاهد المرحوم "خماية الخير بن محمد"، وهو أحد المجاهدين المحليين، كما قام بتكريم عائلة المجاهد بعد عرض نبذة عن عمله النضالي. لهبيري وخلال تجوله بالوحدة الرئيسية تحاور مع الأعوان، كما تم عرض مشروع انجاز حظيرة للكلاب المدربة، وذلك من أجل المساعدة خلال عمليات البحث والإنقاذ، خاصة في حالات ضياع الأشخاص في عرض الصحراء.
كما أكد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للشروق اليومي، في رده عن سؤال حول نسبة تغطية الطريق الوطني رقم 03، الرابط بين ولايتي ورقلة وإيليزي، والذي يشهد العشرات من حوادث المرور، كونه الطريق الوحيد الرابط بين الولايتين، والذي يعتبر شريان الحياة، بحيث لا يوجد أي مركز للحماية المدنية من أوهانت إلى غاية حاسي مسعود، وذلك على مسافة تزيد عن 550 كيلومتر، حيث يتم الاستعانة بوحدات التدخل التابعة للشركات البترولية بالمنطقة، خلال حوادث المرور، أكد بأن المدير العام قد وقف على هذا الانشغال فعلا، وأنه سيتم دراسة إنشاء مركز مستقبلا، وذلك بهدف تحسين نسبة التغطية العملية لوحدات الحماية المدنية بمختلف الطرقات، وبهذا الخصوص تفقد المدير العام بعض المشاريع والهياكل التي مازالت في طور الانجاز، على غرار برج المراقبة بالوحدة الرئيسية، كما شدد على ضرورة توفير ظروف الإقامة المناسبة. ومن المنتظر أن يقوم المدير العام بمواصلة الزيارة بقرية فضنون لتدشين مركز متقدم وكذا بأهرير وتين خاتمة بجانت.