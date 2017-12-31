خلال زيارة عمل وتفتيش قادته إلى ولاية إيليزي المدير العام للحماية المدنية يؤكد تحسين نسبة التغطية العملية على الطرقات

طمأن المدير العام للحماية المدنية العقيد لخضر لهبيري المعروف بمصطفى لهبيري، خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته لولاية إيليزي، جميع أعوان الحماية المدنية، على توفير الظروف الملائمة لبلوغ الأهداف المسطرة.

وتهدف هذه الزيارة التفقدية التي قادت المدير العام رفقة مفتشين ومدراء مركزيين لولاية إيليزي برا، إلى الوقوف على ظروف عمل أعوان الحماية المدنية، وذلك على مستوى جميع المراكز المتقدمة والوحدات بالولاية، بداية بالمركز المتقدم بأوهانت، والذي كان مدير الحماية المدنية بإيليزي في استقبالهم، أين أعجب بالمركز، وكان له حوار مع الأعوان، حيث أكد على مدى جاهزيتهم، واستعدادهم لتحمل جميع الظروف، من أجل القيام بواجبهم الإنساني، مطمئنا الجميع بأن انشغالاتهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار، نفس الشيء كان بوحدة ان امناس، ليتوجه بعدها نحو مقر الولاية، أين أشرف على تسمية الوحدة الرئيسية باسم المجاهد المرحوم "خماية الخير بن محمد"، وهو أحد المجاهدين المحليين، كما قام بتكريم عائلة المجاهد بعد عرض نبذة عن عمله النضالي. لهبيري وخلال تجوله بالوحدة الرئيسية تحاور مع الأعوان، كما تم عرض مشروع انجاز حظيرة للكلاب المدربة، وذلك من أجل المساعدة خلال عمليات البحث والإنقاذ، خاصة في حالات ضياع الأشخاص في عرض الصحراء.

كما أكد المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للشروق اليومي، في رده عن سؤال حول نسبة تغطية الطريق الوطني رقم 03، الرابط بين ولايتي ورقلة وإيليزي، والذي يشهد العشرات من حوادث المرور، كونه الطريق الوحيد الرابط بين الولايتين، والذي يعتبر شريان الحياة، بحيث لا يوجد أي مركز للحماية المدنية من أوهانت إلى غاية حاسي مسعود، وذلك على مسافة تزيد عن 550 كيلومتر، حيث يتم الاستعانة بوحدات التدخل التابعة للشركات البترولية بالمنطقة، خلال حوادث المرور، أكد بأن المدير العام قد وقف على هذا الانشغال فعلا، وأنه سيتم دراسة إنشاء مركز مستقبلا، وذلك بهدف تحسين نسبة التغطية العملية لوحدات الحماية المدنية بمختلف الطرقات، وبهذا الخصوص تفقد المدير العام بعض المشاريع والهياكل التي مازالت في طور الانجاز، على غرار برج المراقبة بالوحدة الرئيسية، كما شدد على ضرورة توفير ظروف الإقامة المناسبة. ومن المنتظر أن يقوم المدير العام بمواصلة الزيارة بقرية فضنون لتدشين مركز متقدم وكذا بأهرير وتين خاتمة بجانت.