بعدما أثارت موجة من الغضب إسقاط 300 مستفيد مزيف من قائمة السكنات الإجتماعية بتيزي وزو

من المنتظر أن يتم قبل نهاية الشهر الجاري، توزيع السكنات الاجتماعية التي أعلن عنها بدائرة تيزي وزو خلال شهر نوفمبر 2016 والمقدرة بـ2180 وحدة سكنية، بعد البت في أحقية الأسماء الواردة في القائمة المعلن عنها والتي أسقط منها 308 مستفيد مزيف.

القائمة التي أعلن عنها وأثارت موجة غضب حركت الشارع حينها لأيام، أكد مدير الترقية والتسيير العقاري بتيزي وزو أن التحقيقات التكميلية التي فتحت بشأنها أفضت إلى إسقاط 308 اسم منها، وذلك بعدما تبين أن استفادتهم من السكن الاجتماعي جاءت بملفات غير سليمة، كما أن أصحابها يملكون مساكن أخرى وعقارات تسقط حقهم في السكن الاجتماعي.

السكنات التي ينتظر تسليمها لأصحابها خلال الأيام القليلة القادمة، تحتضنها المدينة الجديدة بوادي فالي، والتي سلمت على مستواها مئات الوحدات السكنية من ذات الصيغة، حيث انتظرها المستفيدون منها لمدة طويلة، قبل أن تؤخرها التحقيقات المفتوحة لمرة أخرى، بعدما احتجت عشرات العائلات وشلت مدينة تيزي وزو، حيث تضمنت القائمة أسماء لعزاب وعازبات لم تتجاوز أعمارهن الـ23 سنة، في حين حرمت عائلات أخرى بعد عقود من تقديمها طلب الحصول على مسكن لائق.