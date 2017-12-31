طالب أولياء تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد بن معيوف العالي الواقعة بقرية الزواتنة التابعة لبلدية قرومة أقصى غرب البويرة، المسؤولين بضرورة التدخل العاجل قصد إعادة ترميم المدرسة بما يوفر ظروف تمدرس آمنة ومريحة لأبنائهم.
حيث تتواجد الأخيرة في حالة تدهور متقدمة باتت مصدر خطر على أبنائهم لافتقارها للسياج الخارجي وكذا مدخل خاص، ما جعل منها مصدر خطر بسبب دخول الكلاب الضالة وغيرها، كما تحتاج الأخيرة إلى عملية ترميم شاملة تمس نوافذ الأقسام ومداخلها فضلا عن ساحتها الترابية التي لا تسمح حتى بوقوف أبنائهم فيها، لتضاف إلى ذلك تقديم المؤسسة لوجبات باردة لأبنائهم في عزّ فصل البرد رغم تواجد مطعم خاص بها.
وعليه طالب الأولياء بضرورة الإسراع في ترميم المؤسسة وتوفير جميع النقائص، على غرار الوجبات الساخنة وكذا وسائل التدريس وغيرها.
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تفتقر للسياج الخارجي وتقدّم وجبات باردة لأبنائهم
مدرسة الزواتنة بقرومة في البويرة مهدّدة بالانهيار
أحسن حراش
طالب أولياء تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد بن معيوف العالي الواقعة بقرية الزواتنة التابعة لبلدية قرومة أقصى غرب البويرة، المسؤولين بضرورة التدخل العاجل قصد إعادة ترميم المدرسة بما يوفر ظروف تمدرس آمنة ومريحة لأبنائهم.
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حيث تتواجد الأخيرة في حالة تدهور متقدمة باتت مصدر خطر على أبنائهم لافتقارها للسياج الخارجي وكذا مدخل خاص، ما جعل منها مصدر خطر بسبب دخول الكلاب الضالة وغيرها، كما تحتاج الأخيرة إلى عملية ترميم شاملة تمس نوافذ الأقسام ومداخلها فضلا عن ساحتها الترابية التي لا تسمح حتى بوقوف أبنائهم فيها، لتضاف إلى ذلك تقديم المؤسسة لوجبات باردة لأبنائهم في عزّ فصل البرد رغم تواجد مطعم خاص بها.
وعليه طالب الأولياء بضرورة الإسراع في ترميم المؤسسة وتوفير جميع النقائص، على غرار الوجبات الساخنة وكذا وسائل التدريس وغيرها.