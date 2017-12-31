وضعية الطريق تسببت في وفاة سيدة وابنها قبل أيام مجزرة مرورية تودي بحياة ثلاثة أشقاء في البويرة

اهتزت مدينة سور الغزلان جنوب البويرة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين على فاجعة فقدان 3 أشقاء من أبنائها مرة واحدة في حادث مرور أليم وقع على الطريق الوطني رقم 8 على مستوى مدخل المدينة، وهو نفس الطريق الذي عرف منذ 3 أيام وفاة أم وابنيها في حادث مرور مشابه.

وحسب روايات شهود، فإن الحادث المروع وقع بالقرب من مصنع الإسمنت والثكنة العسكرية بمدخل مدينة سور الغزلان قبيل صلاة العشاء، ونتج عن اصطدام عنيف ومباشر بين سيارة الضحايا السياحية من نوع "كليو" وشاحنة من الوزن الثقيل، أين لقي أحدهم مصرعه على الفور، فيما لفظ شقيقه الثاني أنفاسه بمستشفى الإخوة يحياوي بسور الغزلان، أما الثالث فقد تم تحويله إلى مستشفى تيزي وزو في حالة حرجة لم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذ حياته، وينحدر الضحايا حسب بعض الشهود من حي بوشلاغم بسور الغزلان تتراوح أعمارهم بين 30 و48 سنة وهم متزوجون وآباء لأبناء خلف فقدانهم صدمة لعائلاتهم ولأقاربهم وكذا لسكان المدينة برمتها، لاسيما وأنهم كانوا يتمتعون بمكانة طيبة لحسن خلقهم وتواضعهم، حيث كانوا حسب نفس المصادر في رحلة عودتهم من زيارة قريب لهم يرقد بمستشفى البويرة.

وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا في الحادث الذي يضاف إلى الحادث الأول المسجل منذ 3 ايام فقط على نفس الطريق من الجهة الأخرى للمدينة، والذي خلف مصرع أم وابنيها، فيما نجا الوالد وابنه من الحادث، حيث يمتاز الطريق ذو الاتجاهين بمنعرجاته الخطيرة، مما يستدعي توسعة الطريق وجعله مزدوجا كأولوية، الأمر الذي يقلل من نسبة الحوادث المميتة التي يعرفها في كل مرة ويخلف ضحايا أبرياء.

قائمة الضحايا:

1 - ذيب العيد 43 سنة

2- ذيب مراد 30 سنة

3 - ذيب مسعود 48 سنة