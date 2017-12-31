شريحة هاتفية انتهت فضحت المتهم بالعاصمة موظف بالسفارة الإسبانية يقتل عشيقته ويتركها جثة داخل شقتها

أقدم شخص في العقد الرابع من العمر يشغل منصبا بالسفارة الاسبانية بالجزائر يدعى"ع،م" مزدوج الجنسية على قتل سيدة وأم لطفلين هذه الأخيرة كانت تربطها به علاقة غرامية،ق بل أن تنتهي العلاقة بجريمة قتل وتركت الضحية جثة هامدة داخل منزلها الكائن بالقبة في العاصمة ، ثم سرق هاتفها النقال وإعادة بيعه لإخفاء أثار الجريمة وإبعاد الشبهة عن المتهم .

القضية التي فتحتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، تعود وقائعها حسب ما ورد الملف لنداء تلقته مصالح الأمن في وقت سابق، حول جريمة قتل بشعة كانت احد الشقق بالقبة مسرحا لها وراحت ضحيتها سيدة، حيث توصلت التحريات التي باشرتها عناصر الأمن لهاتف الضحية الذي عثر عليه انطلاقا من الشريحة حيث اتضح انه تداول للبيع بالسوق السوداء من طرف خمسة أشخاص.

ومن خلال المعلومات واصلت الشرطة تحرياتها بناء على فرضية أن جريمة القتل وقعت بهدف السرقة ،غير ان الأمر تبين لاحقا من خلال تتبع أثار المكالمات الهاتفية أن المتهم السالف الذكر تواصل معها هاتفيا قبل وقوع الجريمة واستغل غياب ابنيها لدى ذهابهما للمدرسة لتنفيذها ،كما أظهرت التحقيقات انه كان على علاقة غير شرعية بها وتعمد محو جميع المكالمات بينهما قبل بيع الهاتف لإبعاد الشبهات عنه .

ولدى استنطاق المتهم من قبل الضبطية القضائية وخلال جميع مراحل التحقيق فند جميع ما نسب إليه وبرر قيامه بمحو المكالمات والتخلص من الهاتف ضرورة كان لابد منها حتى لا تتفطن زوجته للعلاقة التي كانت تربطه بالضحية.