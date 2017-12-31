في إطار الحفاظ على التراث الثقافي الأمازيغي "لوندا" تفرج عن "كوفري" يضم 80 أغنية لإيدير

أعلن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن إصدار "كوفري" يضم الريبرتوار الكامل لأيقونة الأغنية الأمازيغية والجزائرية إيدير واسمه الحقيقي "حميد شريت"، وذلك في إطار الحفاظ على التراث الثقافي التقليدي الأمازيغي.

وأورد "بيان" "لوندا" تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنّ "الكوفري" غير منشور سابقا ويجمع كل الريبتوار الغنائي والموسيقي للفنان إيدير أيقونة الأغنية القبائلية.

ويحتوي "الكوفري" على 10 سيديهات "أقراص مضغوطة" سمعية تضم في مجملها 80 أغنية، بحيث بعض الأغاني محلية وأصبحت كلاسيكية وعابرة للأجيال والحدود، بحسب "البيان".

وكان إيدير قد أصدر أخر ألبوماته الفنية في 2017 بعنوان "هنا وهناك" يضم مجموعة من الأغاني منها مشتركة أداها مع نجوم الأغنية الفرنسية، منها أغنية " La corrida" مع فرانسيس كابريل، و"دموع آبائهم" أداها مع بارتيك بريال، "على الطريق مجددا" جمعته بالفنان برنار لافيليي، إلى جانب أغنية " La bohème" مع الفنان المعروف شارل أزنافور، و"ولد في جهة ما" مع الفنان ماكسيم فورستي، و" L'hymne de nos campagnes" وأداها مع تريو.

ويضم الألبوم "هناك وهناك" أيضا أغنية أداها إيدير مع تانينا بعنوان "رسالة إلى ابنتي" وأغنية "حديقة الشتاء" التي شاركه فيها سيلفادور هنري وأغنية أخرى بعنوان "صباحات الشتاء" ديو مع جيرار لينورمان.. وغيرها.