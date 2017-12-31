لصوص يعتدون على عجوز في الـ90 ببومرداس

شهدت بلدية برج منايل شرق ولاية بومرداس، الإثنين، جريمة اعتداء على عجوز في 90 وسرقة ممتلكاتها المتمثلة في أزيد من 100 مليون سنتيم وذلك بعد تكبيلها من طرف 03 أفراد تتراوح أعمارهم تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة أحدهم تلميذ في الطور الثانوي.

وحسب ما أفادت به مصادرنا، فإن الجريمة تمت، بعد ترصد الفاعلين لمنزل العجوز التي تعيش رفقة حفيدتها فقط، أين استغلوا الوقت الذي كانت فيه هذه الأخيرة بمدرستها، ليتوجهوا إلى منزل الضحية وقرع أحدهم الباب وقدم نفسه على أنه جارهم ويريد التأكد من تسرب المياه من عند العجوز على شقته، وبمجرد فتحها للباب حتى تهجم عليها هؤلاء وكبلوها وتهديدها بواسطة سلاح أبيض ما تسبب في إصابة العجوز بنوبة قلبية كادت تودي بحياتها، في وقت استولى هؤلاء على مجوهرات وجهاز حاسوب آلي، غير أن العجوز التي تمكنت من التعرف على أحد المتهجمين عليها ساهمت في توقيفهم من قبل مصالح الأمن.