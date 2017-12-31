تعقد الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الوسط، الخميس، بفندق الشيراطون بالعاصمة، جمعيتها العامة العادية، لمناقشة عدة قضايا تخص المهنة، قبل اجتماع المجلس الأعلى للتوثيق برئاسة وزير العدل حافظ الأختام المبرمج خلال السنة الجارية.
لقاء الشيراطون وعلى خلاف لقاء موثقي 14 مجلسا قضائيا بالوسط المنعقد مطلع السنة الفارطة بفندق الأوراسي، ستشد له أنظار المتتبعين لساحة التوثيق الجزائري، خصوصا في ظل استمرار المتابعات القضائية ضد بعض الموثقين، آخرها محاكمة موثقين الشهر الماضي فقط، فضلا عن غياب برنامج تكويني لفائدة هؤلاء الأعوان القضائيين، سواء على المستوى الولائي أو الجهوي وحتى الوطني، مما جعل أهل المهنة يمرون بفترة فراغ كبير، خصوصا خلال أول سنة من العهدة الحالية التي تدوم إلى غاية العام القادم.
وما يعاب أيضا على أعضاء الغرفة الجهوية الحالية، احتكار بعض الموثقين، للبرامج الوطنية للسكن بجميع صيغه (التساهمي – الترقوي –عدل) دون غيرهم من الأغلبية الساحقة لموثقي الوسط.
والنقطة الحساسة في جمعية الموثقين الخميس، حالة الانسداد المسجل داخل قيادة الغرفة الجهوية، بسبب جمع رئيس الغرفة "ح.م"، لمنصبين في آن واحد، الأول بصفته موثقا والثانية عضويته في البرلمان بعد فوزه بمقعد في الغرفة السفلى، عن العاصمة، خلال انتخابات شهر ماي الماضي، وهو ما يعتبره رجال القانون، خرقا للقانون العضوي رقم 12/02، الخاص بحالات التنافي.
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الجمعية العامة لموثقي الوسط الخميس بالعاصمة
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سفيان. ع
تعقد الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الوسط، الخميس، بفندق الشيراطون بالعاصمة، جمعيتها العامة العادية، لمناقشة عدة قضايا تخص المهنة، قبل اجتماع المجلس الأعلى للتوثيق برئاسة وزير العدل حافظ الأختام المبرمج خلال السنة الجارية.
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لقاء الشيراطون وعلى خلاف لقاء موثقي 14 مجلسا قضائيا بالوسط المنعقد مطلع السنة الفارطة بفندق الأوراسي، ستشد له أنظار المتتبعين لساحة التوثيق الجزائري، خصوصا في ظل استمرار المتابعات القضائية ضد بعض الموثقين، آخرها محاكمة موثقين الشهر الماضي فقط، فضلا عن غياب برنامج تكويني لفائدة هؤلاء الأعوان القضائيين، سواء على المستوى الولائي أو الجهوي وحتى الوطني، مما جعل أهل المهنة يمرون بفترة فراغ كبير، خصوصا خلال أول سنة من العهدة الحالية التي تدوم إلى غاية العام القادم.
وما يعاب أيضا على أعضاء الغرفة الجهوية الحالية، احتكار بعض الموثقين، للبرامج الوطنية للسكن بجميع صيغه (التساهمي – الترقوي –عدل) دون غيرهم من الأغلبية الساحقة لموثقي الوسط.
والنقطة الحساسة في جمعية الموثقين الخميس، حالة الانسداد المسجل داخل قيادة الغرفة الجهوية، بسبب جمع رئيس الغرفة "ح.م"، لمنصبين في آن واحد، الأول بصفته موثقا والثانية عضويته في البرلمان بعد فوزه بمقعد في الغرفة السفلى، عن العاصمة، خلال انتخابات شهر ماي الماضي، وهو ما يعتبره رجال القانون، خرقا للقانون العضوي رقم 12/02، الخاص بحالات التنافي.