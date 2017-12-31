آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
-
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
-
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
-
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
-
ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
-
حصاد 2017.. الجيش الجزائري يضرب بقوة!
مدير سونالغاز: مراجعة تسعيرة الكهرباء مرتبط بمعطيات
لم ينف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، عرقاب محمد، إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء، سواء على المستوى القريب أو المتوسط، وأوضح ذات المسؤول، أن رفع تسعيرة الكهرباء مربوط بمعطيات، دون الكشف عنها، ولا الدواعي التي ستفرض على الشركة رفع تسعيرة الكهرباء.
وجاء كلام عرقاب خلال ندوة صحفية مقتضبة، على هامش زيارة عمل قادته الاثنين لولاية الوادي، مرفوقا بعدد من المديرين المركزيين والجهويين للشركة، وقد فُهم من كلام الرئيس المدير العام، أن تسعيرة الكهرباء، ليست بمنأى عن أي ارتفاع، إذا توفرت الشروط والظروف التي لم يكشف عنها المسؤول الأول عن قطاع الكهرباء والغاز في الجزائر.
وذكر عرقاب أنه يجب مرافقة المستثمرين، في ما يتعلق بمشاريع إنجاز الكهرباء، وذلك حتى تتوافق مع مشاريع المستثمرين الحالية والمستقبلية، وقال أن سونلغاز لديها إمكانيات بشرية كبيرة لمواكبة الاستثمار، أما في ما يتلق بالجانب المالي فهناك أولويات.
Djoudi - Alger2018/01/09 على 22:541
كل الكلام الذي اصبح في افواه مسؤولينا هو كيفية ومتى الزيادة في الاسعار فاالى متى يبحثون عن حلول بعيدا عن جيوب المواطن