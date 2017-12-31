مدير سونالغاز: مراجعة تسعيرة الكهرباء مرتبط بمعطيات

لم ينف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، عرقاب محمد، إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء، سواء على المستوى القريب أو المتوسط، وأوضح ذات المسؤول، أن رفع تسعيرة الكهرباء مربوط بمعطيات، دون الكشف عنها، ولا الدواعي التي ستفرض على الشركة رفع تسعيرة الكهرباء.

وجاء كلام عرقاب خلال ندوة صحفية مقتضبة، على هامش زيارة عمل قادته الاثنين لولاية الوادي، مرفوقا بعدد من المديرين المركزيين والجهويين للشركة، وقد فُهم من كلام الرئيس المدير العام، أن تسعيرة الكهرباء، ليست بمنأى عن أي ارتفاع، إذا توفرت الشروط والظروف التي لم يكشف عنها المسؤول الأول عن قطاع الكهرباء والغاز في الجزائر.

وذكر عرقاب أنه يجب مرافقة المستثمرين، في ما يتعلق بمشاريع إنجاز الكهرباء، وذلك حتى تتوافق مع مشاريع المستثمرين الحالية والمستقبلية، وقال أن سونلغاز لديها إمكانيات بشرية كبيرة لمواكبة الاستثمار، أما في ما يتلق بالجانب المالي فهناك أولويات.