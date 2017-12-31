كشفت عملية الإطاحة بأفراد عصابة متخصصة في ترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية بمدينة تبسة، الثلاثاء، عن استعمال أفراد هذه الشبكة لوصفات طبية مزوّرة، موقّعة بأختام أطباء مختصين في مجال الأمراض العصبية والعقلية.
وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، وباستغلالهم الجيد للمعلومات التي وصلت إليهم بشأن نشاط أفراد هذه العصابة، تزامنا مع تقدم أحد الصيادلة إلى مصالح الأمن ببلاغ بشأن شكوك راودته، بشأن إحدى الوصفات الطبية بأنها مزورة، تم فتح تحقيق معمّق في القضية، انطلاقا من الاتصال بالطبيب المختص في جراحة الأعصاب، صاحب الختم المدوّن على الوصفة المشكوك في صحتها، والذي أكد أن ختمه المهني تعرض إلى عملية سرقة من مجهولين، قبل التاريخ المدون على الوصفة الطبية، وهو نفس الأمر الذي حدث لطبيب آخر في نفس الاختصاص.
وبتوسيع دائرة التحري والتحقيق في القضية، تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، على صلة بهذه الجريمة، كما تم توقيف 4 أشخاص آخرين، وبعد تفتيش منازل المتهمين عثر داخلها على عشرات الوصفات الطبية المختومة بأختام مزورة لأطباء مختصين في طب وجراحة الأعصاب وأطباء آخرين في الأمراض العقلية والعصبية، بالإضافة إلى وجود وصفات أخرى مدون عليها أدوية من المؤثرات العقلية، وبعد تتمة الإجراءات القانونية، تم تقديم كل الأطراف أمام الجهات القضائية، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت، إلى غاية استكمال التحقيق مع عناصر أخرى والوصول إلى كيفية سرقة أختام الأطباء.
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تضم امرأة واختصت في ترويج المهلوسات
عصابة تسرق أختام أطباء الأمراض العقلية لتزوير الوصفات بتبسة
ب.دريد
كشفت عملية الإطاحة بأفراد عصابة متخصصة في ترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية بمدينة تبسة، الثلاثاء، عن استعمال أفراد هذه الشبكة لوصفات طبية مزوّرة، موقّعة بأختام أطباء مختصين في مجال الأمراض العصبية والعقلية.
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وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، وباستغلالهم الجيد للمعلومات التي وصلت إليهم بشأن نشاط أفراد هذه العصابة، تزامنا مع تقدم أحد الصيادلة إلى مصالح الأمن ببلاغ بشأن شكوك راودته، بشأن إحدى الوصفات الطبية بأنها مزورة، تم فتح تحقيق معمّق في القضية، انطلاقا من الاتصال بالطبيب المختص في جراحة الأعصاب، صاحب الختم المدوّن على الوصفة المشكوك في صحتها، والذي أكد أن ختمه المهني تعرض إلى عملية سرقة من مجهولين، قبل التاريخ المدون على الوصفة الطبية، وهو نفس الأمر الذي حدث لطبيب آخر في نفس الاختصاص.
وبتوسيع دائرة التحري والتحقيق في القضية، تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، على صلة بهذه الجريمة، كما تم توقيف 4 أشخاص آخرين، وبعد تفتيش منازل المتهمين عثر داخلها على عشرات الوصفات الطبية المختومة بأختام مزورة لأطباء مختصين في طب وجراحة الأعصاب وأطباء آخرين في الأمراض العقلية والعصبية، بالإضافة إلى وجود وصفات أخرى مدون عليها أدوية من المؤثرات العقلية، وبعد تتمة الإجراءات القانونية، تم تقديم كل الأطراف أمام الجهات القضائية، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت، إلى غاية استكمال التحقيق مع عناصر أخرى والوصول إلى كيفية سرقة أختام الأطباء.