آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
-
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
-
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
-
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
-
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
-
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
-
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
-
ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
-
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
-
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
رفع شرط المشاركة إلى 7 سنوات
انطلاق تسجيلات قرعة الحج 2018 الخميس
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن التسجيلات لقرعة الحج لعام 2018 ستنطلق، الخميس 11 جانفي، وتقرر رفع شرط المشاركة في هذه الأخيرة من 5 سنوات إلى 7 سنوات هذا العام، بغية منح فرص أكبر للمترشحين للفوز في القرعة، إذ لن يتمكن من أدى هذه النسك خلال الفترة السابقة من المشاركة في القرعة، حسب ما جاء به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ويمكن التسجيل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية www.intrerieur. gov.dz ، كما يمكن للراغبين في التسجيل القيام بهذه الخطوة على مستوى مقر بلدية الإقامة خلال أيام وساعات العمل الأسبوعية.
ابو سهيل2018/01/10 على 11:271
ان شاء الله.
ختة مراد - الجزائر برج الك2018/01/10 على 12:042
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اود الحج في عام 2018بأذن الله
بوكوحرام - الجزائر2018/01/10 على 13:433
الحج مرة واحدة في العمر وكفانا من الخرطي 7 سنوات و 5 سنوات وغير ذلك من الخرطي ...
ياصحاب الحجات المتكررة اتقوا الله وصدقوا هذه الدراهم على الفقراء والمحتاجين افضل لكم بكثير ..
الحجات المتكررة هي هدر وتبذير لاموال الفقراء والمساكين ....
djamila2018/01/10 على 14:334
ان شاء الله نحج مع زوجي في هذا العام.كم اتمنى ذلك . يا رب لا تخيبني و انا ارجوك.
رياض - algeri2018/01/10 على 18:465
الحج نية قبل كل شيئ وليس تباهي مع الزوج او الزوجة بل ل لله وحده.
hichem - alger2018/01/10 على 21:006
السلام عليكم متى تبدا تسجيلات الحج ?
ناصف - سطيف2018/01/10 على 21:417
اصبح الحجو العمرة في هذا الوقت يلا روح او معنى ، لان النيات فاسدة و القلوب ميتة و النية و هي الركن الاول منعدمة ،الركب كثير و الحاج قليل