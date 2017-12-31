حجز قنطار من الكيف و5 سيارات توقيف 6 بارونات مخدرات بوهران

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران، (06) تجار مخدرات وحجزت (100) كيلوغرام من الكيف المعالج و(05) سيارات سياحية، فيما ضبط حرس الحدود كمية أخرى تقدر بـ (48) كيلوغرام بتلمسان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، مهربين(02)، وحجزت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(07) دراجات نارية و(05) أطنان من المواد الغذائية و(2000) لتر من الوقود و(05) أجهزة كشف عن المعادن و(04) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط بالإضافة إلى (500) غرام من مادة الديناميت ومنظار ميدان.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الصيد غير الشرعي للمرجان، أوقف حرس السواحل بالقالة، (04) غطاسين غير مرخصين وحجزوا معدات غطس، فيما تم توقيف (30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وعين تموشنت ووبشار وعين قزام.