بعد حكم بسجنه بسبب الإساءة إلى السعودية صحفي كويتي يطلب اللجوء في بريطانيا

قال الكاتب الصحفي الكويتي عبد الله محمد الصالح، إنه تقدم بطلب للجوء السياسي في العاصمة البريطانية لندن بعد صدور حكم ضده بالسجن خمس سنوات بسبب "الإساءة" إلى السعودية، إثر معارضته الحصار الاقتصادي الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر، كما نقل موقع قناة "بي بي سي عربي"، الأربعاء.

وقال الصالح على حسابه في موقع تويتر، إنه يتوقع صدور حكم مماثل بتهمة "الإساءة" إلى الإمارات، وإنه ليس "نادماً" على مناصرة شعب قطر، وسيستمر في "مناصرة المظلومين"، على حد وصفه.

وأخذت الكويت موقف الحياد في الأزمة مع قطر وقامت بدور وساطة بين الفرقاء، لكن دون تحقيق أي تقدم.

وأصدرت السلطات في الإمارات بعد أيام قليلة من قرار مقاطعة قطر في الخامس من جوان الماضي، قرارات من شأنها تجريم أي تعاطف مع قطر أو الاعتراض على موقف الدولة من الأزمة معها.

وقالت النيابة العامة، إن التعاطف مع قطر، بما في ذلك الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى 15 سنة وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم (ما يعادل 130 ألف دولار).

بدورها، اعتقلت السعودية عدة شخصيات إعلامية ودينية بسبب موقفهم من الأزمة مع قطر.

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