موقف محرج جديد للرئيس الأمريكي ترامب لا يحفظ النشيد الوطني!

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج خلال ترديد جماعي للنشيد الوطني الأمريكي، كما أورد موقع "عربي 21"، الأربعاء.

وخلال مشاركته بافتتاح مباراة لكرة القدم الأمريكية في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، ظهر ترامب أثناء ترديد النشيد الوطني، وبدا واضحاً أنه لا يحفظه جيداً.

وحاول ترامب ترديد بعض كلمات النشيد الوطني، فيما اكتفى بالابتسامة في بعض مقاطعه التي لا يحفظها.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي في ظل الأجواء المتوترة في البيت الأبيض، عقب صدور كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" للكاتب الصحفي مايكل وولف الذي هاجم ترامب بشدة، وشكك في أهليته العقلية.

https://www.youtube.com/watch?v=uyrfbQ6Tkdw