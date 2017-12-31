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موقف محرج جديد للرئيس الأمريكي
ترامب لا يحفظ النشيد الوطني!
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج خلال ترديد جماعي للنشيد الوطني الأمريكي، كما أورد موقع "عربي 21"، الأربعاء.
وخلال مشاركته بافتتاح مباراة لكرة القدم الأمريكية في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، ظهر ترامب أثناء ترديد النشيد الوطني، وبدا واضحاً أنه لا يحفظه جيداً.
وحاول ترامب ترديد بعض كلمات النشيد الوطني، فيما اكتفى بالابتسامة في بعض مقاطعه التي لا يحفظها.
يذكر أن هذه الحادثة تأتي في ظل الأجواء المتوترة في البيت الأبيض، عقب صدور كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض" للكاتب الصحفي مايكل وولف الذي هاجم ترامب بشدة، وشكك في أهليته العقلية.
https://www.youtube.com/watch?v=uyrfbQ6Tkdw
ali - alg2018/01/10 على 15:201
لايحفظ النشيد لكن استفاد من جزية 500مليار دولار من السعودية و260مليار دولار من الجزائر و40مليار دولار من قطر ومئات الملايير من العراق والكويت وينتعل كل الحكام العرب ويذلهم