التونسيون النازحون إلى الأراضي الجزائرية يعودون إلى بلدهم

تمكن المسؤولون المحليون ببئر العاتر بولاية تبسة، الثلاثاء من إقناع التونسيين النازحين إلى الأراضي الجزائرية بمنطقة بتيتة بالعودة إلى بلدهم، مقابل رفع انشغالهم إلى السلطات التونسية.

جدير بالذكر أن التونسيين الذين دخلوا نهار ،الاثنين، إلى الأراضي الجزائرية والمقدر عددهم بستين شخصا منهم 5 نساء، دخلوا الأراضي الجزائرية للفت انتباه السلطات التونسية حول مختلف الانشغالات والأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشونها خاصة ببلديات أم العرايس، المتلوي، والرديف، بولاية قفصة.