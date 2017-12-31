التونسيون النازحون إلى الأراضي الجزائرية يعودون إلى بلدهم

date 2018/01/10 views 734 comments 0
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icon-writer ب. دريد

تمكن المسؤولون المحليون ببئر العاتر بولاية تبسة، الثلاثاء من إقناع التونسيين النازحين إلى الأراضي الجزائرية بمنطقة بتيتة بالعودة إلى بلدهم، مقابل رفع انشغالهم إلى السلطات التونسية.

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جدير بالذكر أن التونسيين الذين دخلوا نهار ،الاثنين، إلى الأراضي الجزائرية والمقدر عددهم بستين  شخصا منهم 5 نساء، دخلوا الأراضي الجزائرية للفت انتباه السلطات التونسية حول مختلف الانشغالات والأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشونها خاصة ببلديات أم العرايس، المتلوي، والرديف، بولاية قفصة.

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