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حجار يأمر مديري الجامعات بحل مشاكل الأطباء المقيمين
راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، مديري المؤسسات الجامعية التي تضم كليات الطب عبر الوطن للتكفل بحل المشاكل والانشغالات البيداغوجية للأطباء المقيمين المضربين، والخاصة بقطاع التعليم العالي، خاصة بعد مقاطعة امتحانات التخصص في الكليات منذ أسبوع.
وأمر حجار - حسب نص التعليمة- مديري المؤسسات الجامعية بالتنسيق مع عمداء كليات الطب بالتكفل بانشغالات المقيمين، من خلال تجديد اللجان البيداغوجية الوطنية للطب والصيدلة وطب الأسنان لضبط الأهداف البيداغوجية المنصوص عليها في دفتر المقيم، وتمكين الطلبة المقيمين من الاستفادة من التوثيق العلمي الذي يوفره النظام الوطني للتوثيق عبر الخط، بالإضافة إلى تحيين البرامج البيداغوجية ومتابعة تنفيذها بطرق رقمية ومتطورة، أما فيما يخص التكوين فأمر حجار بمنح الفرصة للطلبة المقيمين للاستفادة من المنح للخارج.
الواقعي - الجزائر2018/01/10 على 17:461
سيدي الوزير لم نطلب بالمنح للخارج المطلب واضح الخدمة المدنية والخدمة العسكرية ... او تريدون طرد الناشطين من الطلبة بمنح للخارج ورفض عودتهم وترك الباخرة بلا ربان ... نرفض المنح للخارج والجزائر كما تقولون في تقشف نبقى هنا نناضل لتحقيق مطالبنا ومطالب جزائر الشهدا ... هل علاج مشاكل الجزائر في كل القطاعات تهجير من يقلقكم من الخيريين من الاطارات بالمنح للخارج ... سنبقى هنا وانتم من يرحل للخارج .. اوصلتمونا والبلاد للحيط نريد انقاذ ما تبقى في بلادنا ارحلو انتم اتركوننا نبدأ من الصفر لا مشكل لنا في ذلك.