في ثاني حفل له بقطر الشاب خالد نجم مهرجان "ربيع سوق واقف" بالدوحة

يشارك الشاب خالد "ربيع سوق واقف" بقطر، حيث ينتظر أن يحيي ملك الراي حفلة هي الثانية من نوعها في قطر بعد تلك التي أحياها في جانفي من عام 2016 وسجلت في ذاكرة الحفلات الأكثر جماهيرية في البلاد. وذكرت صحيفة "العرب" القطرية نقلا عن مصادر، أن إدارة المهرجان تعاقدت مع الشاب خالد ليحيي حفله "وحيدا" فوق المنصة بالنظر إلى جماهيريته وكذا "لرغبة إدارة المهرجان منح الفرصة لعشاق فنه من أجل المزيد من الاستمتاع به".

وتأتي مشاركة الشاب خالد في إطار الفعاليات الفنية المرافقة للمهرجان "ربيع سوق واقف" إلى جانب نحو 30 فنانا عربيا ينتظر الكشف عن أسمائهم حين انتهاء التعاقد معها، حيث يأتي سفير الأغنية القطرية الفنان علي عبد الستار في صدارة الفنانين القطريين الذين سيسجلون وجودهم في هذه الدورة، حيث سيحيي حفلا في 27 جانفي الحالي.

ويشار إلى أن مهرجان "ربيع سوق واقف" ينتظم على امتداد أربعة أشهر كاملة ويضم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية من مختلف الطبوع والألوان تستهدف جنسيات الجاليات المقيمة في قطر عبر تخصيص سهرات يحييها فنانو هذه البلدان، مثل تونس والمغرب والسودان والعراق ولبنان.. وقد أضيفت هذه السنة ليلة خاصة باليمن.