ملف الخدمة الوطنية مليون مواطن استفادوا من العفو

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن قرابة مليون مواطن من مختلف الدفعات استفادوا من إجراءات العفو الرئاسية الخاصة بالخدمة الوطنية إلى غاية نهاية عام 2017.

ووفق بيان للوزارة فإن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين (30) سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، المقررة من طرف السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، تتواصل في ظروف جيدة.

وأوضح أنه "منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 31 ديسمبر 2017، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية خلال فترة ثلاث سنوات إلى 248542 مواطن، من بينهم 3573 مقيما بالخارج".

وأضاف "وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تم تسوية وضعية 776 789 متأخرا من الدفعات قبل سنة 2014".

وبحساب مجموع من شملتهم قرارات العفو من الفئتين، نجد أن العدد بلغ أكثر من مليون شخص خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأوضحت أن "مراكز و مكاتب الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا بصرف النظر عن جداول المرور المحددة مسبقا".