تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة بغلية شرق ولاية بومرداس، من توقيف مشتبه فيه انتحل صفة من أجل سحب مبلـغ مالي معتبـر من مركز البريد.
حيث استعمل صكا بريديا مزورا وقام بسحب أزيد من 20 مليون سنتيم، أين باشرت على الفور مصالح الشرطة إجراءات التحقيق بخصوص القضية بعدما تقدم الضحية صاحب الصك البريدي بتقييد شكوى بخصوص تعرضه للنصب والاحتيـال من طرف مجهول وقام رئيس المصلحة بالمركز باستدعاء الضحية لإبلاغه بقيام شخص بسحب المبلغ المالي المذكور من مركز بريد بغلية وكذا مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم من بريد تيزي وزو في نفس اليوم وبعد التحري الواسع في القضية، تم التوصل إلى المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة ينحدر من بلدية برج منايل، حيث تم سماعه على محضر رسمي وضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ11 مليون سنتيم ليتم استدعاء صاحب هوية الصك البريدي المزور المضبوط في سيارة المتهم والذي عثر بحوزته أيضا على مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم وصكين بريديين بهوية شخص آخر مع رخصة سياقــــة مزورة ليحـــال الملف إلى الجهــــات القضائيـــــة للفصـــل فيه.
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تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة بغلية شرق ولاية بومرداس، من توقيف مشتبه فيه انتحل صفة من أجل سحب مبلـغ مالي معتبـر من مركز البريد.
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مجهولون يحرقون 6 سيارات في يومين بعين البنيان بالعاصمة
حيث استعمل صكا بريديا مزورا وقام بسحب أزيد من 20 مليون سنتيم، أين باشرت على الفور مصالح الشرطة إجراءات التحقيق بخصوص القضية بعدما تقدم الضحية صاحب الصك البريدي بتقييد شكوى بخصوص تعرضه للنصب والاحتيـال من طرف مجهول وقام رئيس المصلحة بالمركز باستدعاء الضحية لإبلاغه بقيام شخص بسحب المبلغ المالي المذكور من مركز بريد بغلية وكذا مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم من بريد تيزي وزو في نفس اليوم وبعد التحري الواسع في القضية، تم التوصل إلى المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة ينحدر من بلدية برج منايل، حيث تم سماعه على محضر رسمي وضبط بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ11 مليون سنتيم ليتم استدعاء صاحب هوية الصك البريدي المزور المضبوط في سيارة المتهم والذي عثر بحوزته أيضا على مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم وصكين بريديين بهوية شخص آخر مع رخصة سياقــــة مزورة ليحـــال الملف إلى الجهــــات القضائيـــــة للفصـــل فيه.