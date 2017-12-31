استبعد الفنان جمال بن مراح، خريج برنامج "ستار أكاديمي مغراب" 2007، في تصريحات خصّ بها الأربعاء "الشروق"، أن يكون مُقدما على خطوة الاعتزال كما تبادر لذهن الكثير من محبيه، لافتا أن فترة غيابه الأخيرة كانت فترة تأمل وترقب لما يحدث على الساحة الفنية، مبررا ما نشره مؤخرا عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" بأنه لحظة "إحباط" ليس أكثر !!.
وكان منشور لـ "بن مراح"، لمّح من خلاله لإمكانية انسحابه من الساحة الفنية، قد تسبب في انتشار خبر اعتزاله الغناء على نحو واسع.. وفي رفض محبيه أيضا لهذا القرار !!، إذ طالبه بعضهم بالتريث وبعدم الاستسلام لأي ظروف مهما كانت سببا في إحباطه بهذا الشكل. علمت أن جمال دوّن منشورا قال فيه: "اشتقت لفني كثيراً.. أنا أموت ببطء !!"، وشرح بن مراح خلفيات منشوره بالقول: "اشتقت لفني.. اشتقت لرائحة الأستوديو.. لأضواء الكاميرات وللمنصة والجمهور.. أقول هذا على الرغم من أنني لا أحب أن أكون سلبيا في المطلق !!.. لأن الفنان يجب أن يصّدر الفرح والطاقة الايجابية والحياة الحلوة للناس"، معترفا في المقابل بأنه يتحمّل جزءا من مسؤولية غيابه: "نعم أتحمل جزءا من مسؤولية تقصيري وابتعادي عن الساحة الفنية.. ما حدث أن ظروف وظيفتي كإطار في مؤسسة تابعة للدولة، حال دون أن أتفرغ لفني.. فالعمل الإداري أخذ وقتا كبيرا مني.. كما أنّ بُعدي عن الجزائر العاصمة والأصدقاء من الوسط الفني والإعلامي بحُكم أني مقيم بعنابة، جعلني بعيدا كليا عن دائرة الضوء ومراكز الاهتمام !!".
واختتم مُحّدث "الشروق" تصريحه قائلا: "سامحوني إذا كنت سلبيا في المنشور السابق.. أشكر بالمناسبة أصحاب التعاليق التي حفزتني على العودة.. أعدكم سأكون عند حسن ظنكم بي.. عندي حاجات جديدة سأدخل من أجلها الأستوديو قريبا".
يذكر أن آخر عمل طرح لجمال بن مراح، كان في سنة 2015 بعنوان "اشطح" من إنتاجه الخاص سجله بإمكانيات جد متواضعة، علما أنه خريج موسم 2007 من برنامج "ستار أكاديمي مغراب".. كما أنتج ألبوما في 2009 يضم 8 عناوين، لكنه لم يصدر لمشاكل إنتاجية وبسبب بعض العراقيل.. رغم أن إذاعات الشرق الجزائري المحلية، على غرار إذاعة عنابة الجهوية، تبث أغانيه بانتظام .
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نجم "ستار أكاديمي مغراب" جمال بن مراح لـ "الشروق":
"وظيفتي كإطار أبعدتني عن الفن.. لكن اعتزالي غير وارد"!!
رابح. ع
استبعد الفنان جمال بن مراح، خريج برنامج "ستار أكاديمي مغراب" 2007، في تصريحات خصّ بها الأربعاء "الشروق"، أن يكون مُقدما على خطوة الاعتزال كما تبادر لذهن الكثير من محبيه، لافتا أن فترة غيابه الأخيرة كانت فترة تأمل وترقب لما يحدث على الساحة الفنية، مبررا ما نشره مؤخرا عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" بأنه لحظة "إحباط" ليس أكثر !!.
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وكان منشور لـ "بن مراح"، لمّح من خلاله لإمكانية انسحابه من الساحة الفنية، قد تسبب في انتشار خبر اعتزاله الغناء على نحو واسع.. وفي رفض محبيه أيضا لهذا القرار !!، إذ طالبه بعضهم بالتريث وبعدم الاستسلام لأي ظروف مهما كانت سببا في إحباطه بهذا الشكل. علمت أن جمال دوّن منشورا قال فيه: "اشتقت لفني كثيراً.. أنا أموت ببطء !!"، وشرح بن مراح خلفيات منشوره بالقول: "اشتقت لفني.. اشتقت لرائحة الأستوديو.. لأضواء الكاميرات وللمنصة والجمهور.. أقول هذا على الرغم من أنني لا أحب أن أكون سلبيا في المطلق !!.. لأن الفنان يجب أن يصّدر الفرح والطاقة الايجابية والحياة الحلوة للناس"، معترفا في المقابل بأنه يتحمّل جزءا من مسؤولية غيابه: "نعم أتحمل جزءا من مسؤولية تقصيري وابتعادي عن الساحة الفنية.. ما حدث أن ظروف وظيفتي كإطار في مؤسسة تابعة للدولة، حال دون أن أتفرغ لفني.. فالعمل الإداري أخذ وقتا كبيرا مني.. كما أنّ بُعدي عن الجزائر العاصمة والأصدقاء من الوسط الفني والإعلامي بحُكم أني مقيم بعنابة، جعلني بعيدا كليا عن دائرة الضوء ومراكز الاهتمام !!".
واختتم مُحّدث "الشروق" تصريحه قائلا: "سامحوني إذا كنت سلبيا في المنشور السابق.. أشكر بالمناسبة أصحاب التعاليق التي حفزتني على العودة.. أعدكم سأكون عند حسن ظنكم بي.. عندي حاجات جديدة سأدخل من أجلها الأستوديو قريبا".
يذكر أن آخر عمل طرح لجمال بن مراح، كان في سنة 2015 بعنوان "اشطح" من إنتاجه الخاص سجله بإمكانيات جد متواضعة، علما أنه خريج موسم 2007 من برنامج "ستار أكاديمي مغراب".. كما أنتج ألبوما في 2009 يضم 8 عناوين، لكنه لم يصدر لمشاكل إنتاجية وبسبب بعض العراقيل.. رغم أن إذاعات الشرق الجزائري المحلية، على غرار إذاعة عنابة الجهوية، تبث أغانيه بانتظام .