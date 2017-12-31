إلى غاية 2019 400 ألف عائلة ستستفيد من السكن الاجتماعي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الخميس، أن ما يزيد عن 396 ألف عائلة ستستفيد من السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) تدريجيا إلى غاية 2019.

كما توعد الوزير المقاولات المتأخرة في انجاز المشاريع بعقوبات صارمة، مؤكدا وجود تأخر في 18 ولاية، كاشفا عن لقاء مرتقب يوم السبت المقبل يجمعه بالمقاولين والمؤسسات المكلفة ببناء السكنات عبر الوطن.

وقال الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية إن القطاع يعمل على تسليم 396.168 وحدة من السكن الاجتماعي إلى غاية 2019، وهي الصيغة التي تمول كليا من خزينة الدولة.

ومنذ 1999 بلغت الميزانية المخصصة لهذه الصيغة 43 مليار دولار، حيث سمحت بإسكان 1.141.113 عائلة.

ناهيك عن أنواع الدعم الأخرى والتي بلغت 20 مليار دولار، إضافة إلى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة حيث بلغ المجموع المالي 66 مليار دولار.

ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 لتخفيف الضغط وتنظيم العملية أكثر، يضيف الوزير.

وتعرف 18 ولاية التأخير في الإنجاز، حيث سيتم عقد اجتماعات - يتابع طمار- مع المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين المحليين سيتخذ على أساسها قرارات لفسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث للمشاريع.

وأضاف "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل الانجاز وتسريع الوتيرة".