أعلن القضاء الأمريكي، الخميس، عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله الشيعي اللبناني الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف التحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لحزب الله وملاحقتهم".
وأضافت وزارة العدل، أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وإن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف إيران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أن "وزارة العدل لن تدخر جهداً من أجل إزالة كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة".
وأضاف "الفريق سيقوم بملاحقات تحد من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية وتعطل أيضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
شارك برأيك
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1هذا هو سر هجوم الإمارات علينا
2مقتل زعيم حركة أبناء الصحراء في ليبيا
3السعودية تسعى لشراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي
4من هو البمباوي منافس السيسي على رئاسة مصر؟
5صدامات ليلية بين متظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن تونسية
Français English
الرأي
عمار يزلي
أحلام الشاب الذي شاب
جمال لعلامي
شهود.. بخلاء وكسلاء!
رشيد ولد بوسيافة
أوقفوا مهزلة البليدة وتيزي وزو!
حبيب راشدين
الراية الكاذبة لطلاب اللجوء السياسي
جمال لعلامي
أيديرها الفرطاس..!
قادة بن عمار
الاستخفاف بالعقول أخطر من الجيوب!
سليم قلالة
العدل هو الأمل!
سلطان بركاني
الحوار مع الآخر.. وسيلة وليس هدفا
جمال لعلامي
"الهارد" و"المهرود"!
صالح عوض
العاصفة وصفقة القرن
الفيديو
سورة الفرقان: مكية أم مدنية أم مصرية.. سؤال مدرسي خبيث في مصر؟!
الأنفلونزا أصبحت قاتلة.. فهل نقوم بالتلقيح قبل فوات الأوان؟!
تعرف على "حصادة الرؤوس" الروسية التي تملك الجزائر 300 عربة منها!
حفتر والجزائر.. العلاقة الغامضة!
تعرف على الفقيد "مشاري العرادة".. صاحب رائعة "فرشي التراب"
في الخفاء والعلن.. لماذا يتقلب السيسي حول القدس؟!
هذه هي أسرار "النار والغضب" لدونالد ترامب مع العرب والمسلمين؟
ترامب في عام واحد.. 11 كارثة!
ماذا وراء معارضة ولد عباس لأويحيى في ملف خوصصة المؤسسات؟!
هل هو الربيع الفارسي في إيران؟
أمريكا ستحقق في تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن القضاء الأمريكي، الخميس، عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله الشيعي اللبناني الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات.
تغطيات ذات صلة
السعودية تستحوذ على مجموعة بن لادن
أمريكا ستحقق في تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات
من هو البمباوي منافس السيسي على رئاسة مصر؟
إيران ملتزمة بالاتفاق النووي بالكامل
"النقض المصرية" تلغي حكماً بسجن العادلي
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف التحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لحزب الله وملاحقتهم".
وأضافت وزارة العدل، أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وإن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف إيران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أن "وزارة العدل لن تدخر جهداً من أجل إزالة كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة".
وأضاف "الفريق سيقوم بملاحقات تحد من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية وتعطل أيضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".