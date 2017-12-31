نظم رجال الباتريوت، التابعون إلى ولاية البويرة، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بمنحهم نفس امتيازات عناصر الجيش والاعتراف بتضحياتهم في إطار سنوات عملهم وذلك عبر قانون أساسي يحميهم.
رجال الباتريوت، الذين حضر منهم ما يناهز 50 عنصرا يتقدمهم المنسق الوطني علي بوقطاية، نظموا وقفتهم الاحتجاجية داخل ساحة مقر الولاية بحضور رجال الشرطة الذين بقوا يراقبون الوضع من بعيد. وتلا المنسق الوطني لائحة مطالب مرفوعة منذ بدء النضال كما قال لإعادة الاعتبار لتضحياتهم، ولخصها أساسا في الاعتراف الرسمي بتضحياتهم ودورهم في إنقاذ الدولة من خلال مشاركتهم الفعالة في دحر الإرهاب من القرى والمداشر.
هذا الاعتراف كما قال يتجسد من خلال قانون أساسي لهذه الفئة يحمي حقوقها ويمنحها مزايا نظير دورها، على غرار منحة كريمة تعادل 24 ألف دج بدل 15 ألفا وكذا مزايا اجتماعية تعادل مزايا عناصر الجيش الوطني الشعبي في مجال الخدمات الصحية وغيرها، فضلا عن تحويل نظام تقاعدهم من تقاعد صندوق التقاعد للعمال الأجراء إلى نظام التقاعد العسكري.
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طالبوا بالاعتراف بتضحياتهم
"باتريوت" البويرة في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية
أحسن حراش
نظم رجال الباتريوت، التابعون إلى ولاية البويرة، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بمنحهم نفس امتيازات عناصر الجيش والاعتراف بتضحياتهم في إطار سنوات عملهم وذلك عبر قانون أساسي يحميهم.
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"باتريوت" البويرة في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية
رجال الباتريوت، الذين حضر منهم ما يناهز 50 عنصرا يتقدمهم المنسق الوطني علي بوقطاية، نظموا وقفتهم الاحتجاجية داخل ساحة مقر الولاية بحضور رجال الشرطة الذين بقوا يراقبون الوضع من بعيد. وتلا المنسق الوطني لائحة مطالب مرفوعة منذ بدء النضال كما قال لإعادة الاعتبار لتضحياتهم، ولخصها أساسا في الاعتراف الرسمي بتضحياتهم ودورهم في إنقاذ الدولة من خلال مشاركتهم الفعالة في دحر الإرهاب من القرى والمداشر.
هذا الاعتراف كما قال يتجسد من خلال قانون أساسي لهذه الفئة يحمي حقوقها ويمنحها مزايا نظير دورها، على غرار منحة كريمة تعادل 24 ألف دج بدل 15 ألفا وكذا مزايا اجتماعية تعادل مزايا عناصر الجيش الوطني الشعبي في مجال الخدمات الصحية وغيرها، فضلا عن تحويل نظام تقاعدهم من تقاعد صندوق التقاعد للعمال الأجراء إلى نظام التقاعد العسكري.