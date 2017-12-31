التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عقوبة السجن المؤبد في حق شاب ثلاثيني وعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة أشخاص
آخرين، تشاركوا جميعهم في إزهاق روح جارهم بواسطة 8 طعنات سكين، تلقاها بأنحاء حساسة من جسده كانت كلها مميتة قبل أن يتم جره نحو شاطئ البحر بضواحي برج الكيفان، والتي على إثرها فارق الضحية الحياة .
الوقائع التي ناقشتها محكمة الجنايات كان أحد أحياء برج الكيفان شرق العاصمة مسرحا لها، بعد خلاف بين الضحية والمتهمين حول عملية مشبوهة لبيع وترويج المخدرات بتاريخ 30 سبتمبر 2014، واستنادا لما ورد بجلسة المحاكمة التي ووجهت هيئة المحكمة خلالها تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للجناة، جاءت انطلاقا من مناوشات كلامية نشبت بين الضحية والمتهم الرئيسي، هذا الأخير كان قد طلب منه عدم جلب أصدقائه المشبوهين وبيع المخدرات بالقرب من مسكنه العائلي، بعد نشاطه في تأمين عمليات الترويج بالمكان مقابل مبالغ مالية، وهو ما استفز المتهم خاصة بعد تلقيه لكمة من الضحية وردا عليها قام بسحب سكين من جيبه، وقام بالتلويح مهددا بقتله والثأر منه بحضور أصدقائه الذين لم يحركوا ساكنا لردعه، ثم وجه له عدة طعنات على مستوى الكتف والفخذ والصدر ليسقط الضحية أرضا غارقا في دمائه بعد مغادرتهم، حيث فر المتهم "د،ع" إلى بيت خاله بالكاليتوس، فيما رفض البقية تقديم الإسعافات للضحية إلى غاية وفاته من شدة النزيف حسب تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي تابعتهم لأجله المحكمة ووجهت لهم جنحة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، غير أن المتهمين فندوا جميع الوقائع بعد تحويلهم للمحاكمة وإخضاعهم للاستجواب.
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شاب يقتل جاره بمساعدة أصدقائه ويجره إلى الشاطئ
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التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عقوبة السجن المؤبد في حق شاب ثلاثيني وعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة أشخاص
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آخرين، تشاركوا جميعهم في إزهاق روح جارهم بواسطة 8 طعنات سكين، تلقاها بأنحاء حساسة من جسده كانت كلها مميتة قبل أن يتم جره نحو شاطئ البحر بضواحي برج الكيفان، والتي على إثرها فارق الضحية الحياة .
الوقائع التي ناقشتها محكمة الجنايات كان أحد أحياء برج الكيفان شرق العاصمة مسرحا لها، بعد خلاف بين الضحية والمتهمين حول عملية مشبوهة لبيع وترويج المخدرات بتاريخ 30 سبتمبر 2014، واستنادا لما ورد بجلسة المحاكمة التي ووجهت هيئة المحكمة خلالها تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد للجناة، جاءت انطلاقا من مناوشات كلامية نشبت بين الضحية والمتهم الرئيسي، هذا الأخير كان قد طلب منه عدم جلب أصدقائه المشبوهين وبيع المخدرات بالقرب من مسكنه العائلي، بعد نشاطه في تأمين عمليات الترويج بالمكان مقابل مبالغ مالية، وهو ما استفز المتهم خاصة بعد تلقيه لكمة من الضحية وردا عليها قام بسحب سكين من جيبه، وقام بالتلويح مهددا بقتله والثأر منه بحضور أصدقائه الذين لم يحركوا ساكنا لردعه، ثم وجه له عدة طعنات على مستوى الكتف والفخذ والصدر ليسقط الضحية أرضا غارقا في دمائه بعد مغادرتهم، حيث فر المتهم "د،ع" إلى بيت خاله بالكاليتوس، فيما رفض البقية تقديم الإسعافات للضحية إلى غاية وفاته من شدة النزيف حسب تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي تابعتهم لأجله المحكمة ووجهت لهم جنحة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، غير أن المتهمين فندوا جميع الوقائع بعد تحويلهم للمحاكمة وإخضاعهم للاستجواب.