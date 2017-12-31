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أغلب الولايات لم تباشر التعليمة في وقتها
تأجيل تطبيق التسعيرة الجديدة للنقل إلى الأحد
- المنظمة الوطنية للناقلين: عدم جاهزية التذاكر سبب تأخر تطبيق التعليمة
أجل ناقلو العديد من الولايات تطبيق تعليمة الرفع من التسعيرة الجديدة التي كانت منتظرة لتدخل حيز الخدمة الأربعاء الماضي الموافق لـ10 جانفي الجاري، تطبيقا لقرارات وزارة النقل المرفوعة لمديرياتها، إلى غاية الأحد المقبل، لعدم جاهزية العديد من الناقلين خاصة منهم بالولايات الوسطى نظير عددهم المرتفع مقابل التدافع الذي تعرفه المطابع لإعداد التذاكر لاسيما أن كل الحجج تؤكد أن فترة تاريخ صدور التعليمة وتطبيقها متقارب وصعب إتمام إعادة طبع التذاكر .
وشهد اليوم الثاني من دخول تعليمة وزارة النقل بشأن الرفع من التسعيرة الجديدة، تذبذبا في التطبيق بين ولايات الوطن، ففي الوقت الذي استجابت فيه عديد الولايات كوهران، قسنطينة سيدي بلعباس.. بدخولها حيز التطبيق بشكل كلي، لا تزال ولايات أخرى كالعاصمة، البليدة، تيبازة وبومرداس وغيرها، يتأرجح ناقلوها ما بين عدم تلقيهم التعليمة رفقة جدول الزيادة حتى يتم مواجهة الزبائن في حالة العزوف وبين عدم جاهزية تذاكرهم الجديدة حيث بقيت التسعيرة القديمة متداولة بين الناقلين إلى غاية اليوم الثاني من دخول تلك الجديدة حيز الخدمة، في وقت سارعت النقابات وممثلو المديريات في إتمام الإجراءات لمسايرة العملية مع بداية الأسبوع المقبل.
"الشروق" اتصلت بالمنظمة الوطنية للناقلين مكتب ولاية الجزائر، عمار فنيزة لمعرفة أكثر التفاصيل على اعتبار أن العاصمة لوحدها تضم أكبر عدد من الناقلين مقارنة بولايات الوطن بنحو 4 آلاف ناقل، فأكد المتحدث أن العملية تم تأجيلها ببعض الولايات الوسطى إلى غاية مستهل الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الأحد الموافق لـ14 جانفي الجاري، خاصة بكل من ولاية البليدة، تيبازة والعاصمة نظير التأخر الحاصل في طبع التذاكر، مرجعا الأمر إلى التدافع الكائن هذه الأيام على مختلف المطابع المعنية بالعملية.
وعن سبب عدم التحضير للعملية على اعتبار أن الحوار مع الوزارة بشأن التسعيرة الجديدة كان منذ فترة، فأكد فنيزة أن المشاورات كانت في ديسمبر أما التعليمة فقد صدرت في 3 جانفي الجاري وبالتحديد يوم الأربعاء، تلتها فترة نهاية الأسبوع وهو ما جعل مباشرة الإجراءات في ظرف أقل من أربعة أيام مستحيلا، ما دفع بالمنظمة إلى تأجيل تطبيق التسعيرة إلى غاية يوم الأحد كآخر أجل ليكون كل الناقلين على أتم الاستعداد.
كمال - قسنطينة2018/01/11 على 20:361
الله لا تربحكم يقلو زيادة 10% ونلقاوها 40%